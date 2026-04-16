Peugeot 208 GTi 2026: la compatta elettrica sportiva vista dal vivo

La sigla GTi è, da sempre, sinonimo di sportività per Peugeot. Sin da quando, nel 1984, la casa del Leone presentò la 205 nella versione ad alte prestazioni da 1,6 litri, per poi proseguire con altri modelli come 306, 206, 207 e 208. Ora arriva la nuova variante sportiva anche della 208 in salsa elettrica. Si tratta del primo modello a zero emissioni con questo iconico badge, combinando elementi estetici distintivi, dotazioni tecniche dedicate ed il motore da 280 cavalli.

Era stata presentata lo scorso giugno all’edizione 2025 dell’iconica 24 Ore di Le Mans ed ora la Peugeot 208 GTi fa il suo debutto anche in Italia, in occasione del via del Mondiale 2026 del WEC ad Imola, in attesa dell’arrivo sul mercato. Noi siamo stati all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari della città romagnola, per vedere dal vivo questo modello, in attesa di poterci mettere al volante.

Il design

La maggiore sportività, rispetto alla versione classica, si nota ad un primo sguardo, anche se in maniera più ‘discreta’ rispetto ad altre concorrenti, con un frontale dove è presente un nuovo spoiler inferiore, che dona maggiore grinta alla vettura. Anche la firma luminosa è distintiva, con i tre graffi luminosi del Leone integrati nel paraurti, sotto i fari full LED anteriori. Il colore rosso è un tema chiave, ripreso anche intorno agli stemmi Peugeot, sulla calandra, sui fari, sui passaruota, sulle pinze dei freni anteriori e sotto lo spoiler posteriore.

La carrozzeria resta compatta, con spalle generose e sbalzi corti, con i nuovi grandi cerchi forati da 18 pollici, che richiamano quelli iconici della 205 GTi. Non è, comunque, solamente un accorgimento estetico, visto che questi fori aiutano ad ottimizzare il raffreddamento dei freni. La nuova 208 GTi si fa notare anche per i passaruota allargati e per l’assetto ribassato di 30 mm. Il posteriore mette in primo piano un diffusore dedicato ed i fari con i tre ‘graffi’ orizzontali LED.

Gli interni

L’animo sportivo viene ripreso all’interno dell’abitacolo, dove i materiali sono di alta gamma, come l’Alcantara sul volante e sui lati della consolle centrale, nuovi tessuti di alta qualità sui sedili e tappetini specifici. I sedili anteriori sono stati progettati per essere più avvolgenti di quelli presenti sulla vettura di serie, con poggiatesta integrati, per dare supporto nella guida sportiva, ma anche per essere comodi nella vita quotidiana. Il volante è quello classico di dimensioni ridotte. Anche all’interno viene ripreso il colore rosso, elemento distintivo di questa 208 GTi, nella linea centrale rossa dei sedili e su alcuni dettagli di volante, tappetini, cinture e finiture.

Anche la parte tecnologica richiama il rosso, colore in cui troviamo la grafica del quadro strumenti digitale e dello schermo centrale dell’infotainment, così come nell’illuminazione ambientale. Sono presenti alcune pagine dedicate con i dati sulle prestazioni, così come un trip planner associato al sistema di navigazione TomTom per massimizzare l’autonomia e facilitare la ricarica. Non mancano la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto wireless e il riconoscimento vocale.

Motore, batterie e autonomia

La nuova Peugeot 208 GTi è spinta dal potente motore elettrico da 280 cavalli e 345 Nm di coppia massima, garantendo così le migliori prestazioni nel segmento B: un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi ed una velocità massima di 180 chilometri orari. Il propulsore a zero emissioni è accoppiato con una batteria CATL da 54 kWh, con un sistema di raffreddamento specifico, adatto alle alte prestazioni. L’autonomia dichiarata è di 350 chilometri.

Sono numerose le dotazioni tecniche specifiche di questa vettura, a partire da un differenziale autobloccante integrato nel riduttore, che ottimizza il comportamento in curva. Anche lo sterzo è dedicato alla GTi, con una sensibilità calibrata appositamente per offrire una risposta diretta, durante la guida dinamica. Il sistema ESP offre una modalità Sport specifica che sospende i sistemi di assistenza alla guida per massimizzare le sensazioni ed anche la frenata è specifica, per questa versione con animo sportivo.

La batteria può essere ricaricata completamente in 4h40 da una wallbox (7,4 kW), con la funzione “Limitazione di carica dell’80%”, disponibile in corrente alternata (AC), che consente inoltre di adattare il livello di carica all’uso quotidiano. Per usi più intensivi, come in pista o per un tragitto più lungo, la Peugeot e-208 GTi può essere caricata dal 20% all’80% in meno di 30 minuti da una stazione di ricarica da 100 kW in corrente continua.

Uscita e prezzi

L’elettrica compatta sportiva del marchio francese arriverà sul mercato nella seconda metà del 2026, con un prezzo ancora da annunciare.

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