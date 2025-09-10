Citroen partner dei Tim Music Awards 2025 con la campagna di antibullismo

Citroen, per il terzo anno consecutivo, è partner dei TIM Music Awards, l’evento che celebra il meglio della musica italiana e che si terrà nelle serate del 12 e 13 settembre all’Arena di Verona, condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e trasmesse in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:30.

Il marchio del Doble Chevron rinnova così il suo legame con il mondo della musica e dei giovani, portando sul palco della diciannovesima edizione dei TIM Music Awards la propria anima più vicina alle nuove generazioni con il progetto “Generation AMI – a scuola di antibullismo“, nato per sensibilizzare i giovani e promuovere una cultura di rispetto, dialogo e inclusione, che trova nella musica, linguaggio universale per eccellenza, un alleato naturale.

Citroen AMI portavoce del messaggio ai giovani

Grande protagonista dell’iniziativa sarà la AMI 100% elettrica, il rivoluzionario quadriciclo Citroen che si guida già dai 14 anni, pensato per offrire una mobilità sostenibile, accessibile e vicina ai ragazzi. La AMI, che sarà presente all’interno dell’Arena e con spazi dedicati in prima serata su Rai 1, si farà portavoce del messaggio di cambiamento e consapevolezza sociale che anima il progetto.

“Siamo orgogliosi – afferma Giovanni Falcone, Managing Director di Citroen Italia – di essere di nuovo accanto ai TIM Music Awards, un evento che celebra la musica e le emozioni collettive, ma che ci permette anche di portare avanti un impegno concreto verso i giovani. Con ‘Generation AMI – a scuola di antibullismo’ vogliamo promuovere valori fondamentali come rispetto e inclusione, temi su cui Citroen crede profondamente. Farlo attraverso AMI, il nostro modello 100% elettrico pensato per le nuove generazioni, significa dare loro non solo una voce, ma anche uno strumento di mobilità sostenibile e accessibile”.

