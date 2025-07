Novità Cupra 2025: nuove dotazioni per Formentor, Leon e Terramar con fari Matrix LED Ultra e pacchetti Dark

Cupra annuncia l’introduzione di una serie di novità di prodotto su Formentor, gamma Leon e Terramar che prevedono aggiornamenti che esaltano il design e migliorano ulteriormente la dotazione tecnologica delle vetture.

Nello specifico Cupra introduce i nuovi fari Matrix LED Ultra che realizzano le animazione del messaggio luminoso di benvenuto, proiettato davanti al veicolo, e integrano il sistema di illuminazione composto da 25.000 pixel che enfatizzano la firma luminosa a tre triangoli e assicurano visibilità ottimale in ogni condizione, con regolazione automatica in base al traffico in arrivo di abbaglianti e anabbaglianti, con quest’ultimi che beneficiano dell’illuminazione dinamica per una guida notturna più sicura e precisa. I fari Matrix LED Ultra si aggiungono alla dotazione di serie delle limited edition Dark Night e Dark Stone della Formentor, oltre a essere presenti nei due Pure Performance Pack disponibili a richiesta per Formentor e gamma Leon.

Sul fronte degli Adas l’equipaggiamento dei modelli Cupra si rafforza con l’aggiunta del Front Cross Traffic Assist, sistema che, grazie ai sensori radar, rileva i veicoli che si avvicinano alla traiettoria dell’auto a bassa velocità e avvisa il conducente con segnali visivi e acustici fino a 30 km/h, con la capacità di attivare autonomamente la frenata d’emergenza fino a 10 km/h.

Crescono le opzioni per un look ancora più distintivo

A livello di design esterno, i modelli Formentor, Leon e Leon Sportstourer arricchiscono la gamma di colori per la carrozzeria con la tinta Dark Void, già presente su Terramar, disponibile a richiesta (al prezzo di 1.120 €). Inoltre, per tutte le versioni, è ora disponibile il sistema di navigazione, configurabile come dotazione opzionale e ordinabile singolarmente (790 €).

Sulla gamma Leon c’è anche il nuovo colore a contrasto Obsidian Black applicato a diffusore posteriore, griglie del paraurti anteriore e specchietti retrovisori esterni. La stessa tonalità è disponibile, a richiesta, anche per spoiler del tetto e minigonne laterali. Ulteriore novità è il pacchetto Dark Shadow che, al prezzo di 1.150 €, prevede cerchi GARBI Black da 18 pollici, spoiler al tetto e minigonne laterali in tinta Obsidian Black.

Infine, la Cupra Terramar si aggiorna con nuove opzioni di design aggiungendo due nuove tonalità opache per la carrozzeria: Enceladus Grey Matt e Century Bronze Matt.

