Stellantis: domani il Freedom Mobility Forum

Domani 29 marzo si svolgerà il Freedom of Mobility Forum. Si tratta del dibattito digitale organizzato dal gruppo Stellantis su fatti, sfide e soluzioni per preservare la libertà di movimento per tutti anche in un mondo decarbonizzato. Il Freedom of Mobility Forum sarà aperto a tutti e sarà trasmesso a partire dalle ore 14:30. L’incontro voluto fortemente da Stellantis riunirà un gruppo di personalità del mondo imprenditoriale, della società civile, dei giovani e degli esperti dei cambiamenti climatici per discutere su queste importanti questioni.

Stellantis: domani alle 14:30 il Freedom of Mobility Forum

Si preannuncia già un dibattito piuttosto vivace con interessanti scambi di opinioni tra le diverse parti che manifesteranno ognuna i propri convincementi. Una cosa però unisce tutti i partecipanti a questo forum organizzato da Stellantis e cioè che tutti hanno come obiettivo quello di preservare la libertà di mobilità per tutti anche se ovviamente secondo punti di vista differenti.

Tra i partecipanti al dibattito segnaliamo la presenza di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, di Temilade Salami Founder di EcoChampions e Membro della UNESCO SDG4Youth Network, di Devesh Shah (India), CEO Grassroot Trading Network for Women e di Benjamin Welle (USA), Director, Integrated Transport & Innovation, WRI Ross Center for Sustainable Cities.

