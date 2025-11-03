Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026: serie speciale dedicata ai Giochi Olimpici Invernali [FOTO]

Alfa Romeo arricchisce la gamma della Junior presentando la nuova serie speciale “Milano Cortina 2026“, con cui la Casa del Biscione celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che il prossimo anno si terranno in Italia. Dopo la Tonale, anche la compatta sportiva Junior viene dunque coinvolta nel progetto “Milano Cortina 2026” con un’edizione che ne esalta il carattere dinamico, impreziosendo la vettura con inediti dettagli di stile e materiali pregiati.

Esterni più stilosi e raffinati

La nuova Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 si distingue per l’estetica ricercata e la dotazione completa. Il design esterno del B-SUV propone il body kit nero lucido arricchito da inserti silver su minigonne e paraurti, con protezioni inferiori dedicate e finitura specifica, i cerchi in lega da 18 pollici “Fori” in finitura Matt Miron Diamond Cut bicolore e il badge dedicato “Sport Speciale”. Ulteriori dettagli esclusivi sono i due loghi celebrativi di Olimpiadi (lato guidatore) e Paralimpiadi (lato passeggero) sul montante centrale, a cui si aggiungono i vetri posteriori oscurati e la disponibilità del tetto bicolore, abbinabile a tutte le tinte carrozzeria disponibili in gamma.

Abitacolo con inserti color ghiaccio

Gli interni dell’Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2025 alzano il livello di ricercatezza con un ambiente più sofisticato grazie al rivestimento in Alcantara traforato dei sedili, riscaldabili e con regolazione elettrica, impreziositi dagli inserti color ghiaccio sullo schienale dei sedili anteriori. L’Alcantara traforata riveste anche plancia, tunnel e pannelli porta, mentre il volante è rivestito in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto. A rendere più esclusivo l’abitacolo contribuiscono anche le cuciture luminose e il logo sulla plancia, l’illuminazione ambientale, la pedaliera e i battitacco in alluminio.

Pack Techno ad arricchire la dotazione

La Junior edizione Milano Cortina 2026 può arricchire la dotazione con il Pack Techno, che comprende guida assistita di Livello 2 con cruise control adattivo, gestione del traffico e centraggio di corsia, fari Matrix LED, sistema di navigazione con TSI integrato. A completare l’equipaggiamento si sono inoltre: retrocamera a 180°, sensori di parcheggio a 360°, apertura del portellone hands-freee, ricarica wireless per smartphone, specchietti ripiegabili elettricamente con Blind Spot, specchietto retrovisore elettrocromico e impianto audio a sei altoparlanti con prese USB anche posteriori. Tra gli optional è disponibile anche il tetto apribile panoramico.

Ibrida, anche Q4, o elettrica

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Junior edizione Milano Cortina 2026 è disponibile con tre tipi di powertrain: ibrida da 145 CV con trazione anteriore, ibrida Q4 da 145 CV con trazione integrale ed elettrica da 156 CV con caricatore di bordo fino a 11 kW. Sulle versioni ibride la dotazione di serie prevede le palette cambio al volante. La nuova Alfa Romeo Junior edizione Milano Cortina 2026 viene proposta ad un prezzo di listino che parte da 32.250 €, con iniziativa promozionale di lancio che, fino al 26 novembre 2025 e grazie al finanziamento Stellantis Financial Services, permette di mettersi alla guida della vettura con rate mensili da 199 €, a fronte di un anticipo di 8.103 €.

