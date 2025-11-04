Jeep Avenger: si conferma il SUV più venduto in Italia nel 2025

Secondo l’elaborazione di Dataforce, i risultati commerciali di ottobre confermano la leadership di Jeep Avenger, che si conferma il SUV più venduto d’Italia nei primi dieci mesi del 2025, con una quota del 5,7% nel comparto. Ma non solo: il modello disegnato a Torino è anche leader tra i SUV 100% elettrici del segmento B, con una quota prossima al 18%.

Jeep Avenger continua a essere saldamente sul podio del mercato italiano

Il successo di Jeep Avenger risiede nella sua gamma completa, che interpreta al meglio il principio di “Freedom of Choice”. La famiglia comprende infatti versioni 100% elettriche, ideali per chi cerca un SUV a zero emissioni senza rinunciare alle doti off-road del marchio; la e-Hybrid con sistema a 48V e cambio automatico, che coniuga efficienza e piacere di guida; la benzina con trasmissione manuale, scelta per chi privilegia semplicità e convenienza; e la 4xe, con trazione integrale elettrificata che porta nel segmento B-SUV la vera anima Jeep. Le edizioni speciali, come la recente Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, enfatizzano la vocazione esplorativa e l’esclusività del design.

Nel frattempo, ottobre segna anche l’avvio della produzione della Nuova Jeep Compass, la terza generazione del SUV globale che ha superato 2,5 milioni di unità vendute nel mondo. Basata sulla piattaforma STLA Medium, la nuova Compass offre propulsori ibridi, plug-in ed elettrici fino a 375 CV e un’autonomia fino a 650 km. Grazie a un coefficiente aerodinamico di 0,29 e tecnologie come Selec-Terrain e protezione a 360°, la Compass unisce efficienza, sicurezza e capacità fuoristrada. La vettura, già candidata al premio “Auto Europa 2026”, è disponibile da 39.900 euro o 249 euro al mese con finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

