Stellantis Fleet&Business Solutions: il 3 luglio si è svolta la terza edizione di “European Driving Experience”

Stellantis Fleet & Business Solutions ha organizzato a Balocco l’“European Driving Experience”, evento che ha coinvolto 50 tra i maggiori clienti europei del settore flotte e B2B. L’iniziativa, guidata da Joel Verany (Head of B2B Enlarged Europe), è stata pensata per rafforzare il dialogo diretto con grandi aziende e società di noleggio, puntando su un approccio più snello, proattivo e personalizzato. Oltre ai partner commerciali, erano presenti anche i Key Account Manager internazionali del gruppo, per confrontarsi in prima persona sulle esigenze reali del mercato.

Al centro della giornata, la presentazione dei principali strumenti e servizi offerti da Stellantis, tra cui: Free2Move Charge Business per la gestione completa della ricarica elettrica; Mobilisights, che elabora dati in tempo reale dai veicoli; Connect Fleet per il controllo ottimizzato dei costi; e Stellantis Fleet Services, pensato per una gestione a lungo termine con focus sul Total Cost of Ownership.

Durante l’evento “European Driving Experience” a Balocco, Stellantis Fleet & Business Solutions ha presentato un’importante novità: Care 4 Fleet, un portale web internazionale pensato per migliorare l’assistenza ai clienti business. Gestito da oltre 80 operatori, il servizio consente di prenotare interventi, ricevere aggiornamenti su ricambi, richiedere supporto tecnico ed estendere i contratti di noleggio. Come sottolineato da Joel Verany, l’attenzione al cliente resta un pilastro centrale della strategia Stellantis, che punta a distinguersi per un approccio realmente orientato al supporto operativo delle aziende.

A completamento della giornata, i partecipanti hanno avuto accesso ai tracciati del Balocco Proving Ground per testare 70 veicoli di tutti i marchi Stellantis, comprese le ultime novità. Grande interesse ha suscitato Stellantis Pro One e il programma CustomFit, che consente di personalizzare i veicoli commerciali su misura, direttamente in fabbrica o tramite partner qualificati. Un’occasione concreta per toccare con mano l’evoluzione dell’offerta Stellantis.

