Hyundai e Umbria Jazz 2025: a Perugia il connubio tra musica e innovazione

Hyundai sarà partner della prossima edizione di Umbria Jazz, il festival che da oltre 50 anni ispira e unisce attraverso la musica, e che dall’11 al 20 luglio prossimi trasformerà Perugia in un grande spazio urbano dedicato alla musica, accogliendo appassionati da tutto il mondo.

L’incontro tra musica e tecnologia

Condividendo con l’evento i valori di libertà espressiva, autenticità e tensione costante verso l’innovazione, Hyundai concretizza la collaborazione cn Umbria Jazz 2025 attraverso il progetto “Hyundai Meets Music“, che celebra l’incontro tra musica e tecnologia, due mondi solo all’apparenza distanti ma che invece sono accomunati dalla loro capacità di migliorare il quotidiano.

Inster e Inster Cross esposte a Perugia

Così come la musica, anche l’idea di mobilità e tecnologia di Hyundai punta a connettere ed emozione, un’idea che la Casa sudcoreane esprime al festival jazz perugino attraverso le compatte per la mobilità urbana Inster e la versione con vocazione outdoor Inster Cross. Durante tutta la durata dell’Umbria Jazz, Hyundai sarà presente nel centro di Perugia con una doppia esposizione: Inster Cross in Piazza Matteotti, nel cuore della città, e Inster nell’Arena Santa Giuliana, sede dei concerti principali.

Hyundai Night: doppio live il 17 luglio

Il momento clou della presenza della Casa sudcoreana all’Umbria Jazz 2025 sarà quello della serata del 17 luglio interamente dedicata a Hyundai con un doppio live di grande prestigio all’Arena Santa Giuliana che vedrà esibirsi Marcus Miller, leggenda del basso e icona del jazz contemporaneo, e Jacob Collier, genio musicale e polistrumentista della nuova generazione.

