Stellantis, l’italiano Antonio Filosa è il nuovo amministratore delegato

Antonio Filosa è il nuovo Chief Executive Officer (CEO) di Stellantis. Ad annunciare l’attesa nomina dell’erede di Carlos Tavares è Stellantis che, attraverso un comunicato, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha scelto all’unanimità Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato della società, al termine di un lungo e approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni, del quale si è occupato un Comitato Speciale del Consiglio guidato dal presidente di Stellantis John Elkann.

La scelta del CdA è dunque ricaduta sul manager italiano Antonio Filosa, 52 anni, nato a Napoli e cresciuto in Puglia, sulla base, sottolinea Stellantis, della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua esperienza internazionale, della sua approfondita conoscenza dell’azienda (è entrato in Fiat nel 1999) e delle sue riconosciute qualità di leadership.

In carica dal 23 giugno

Antonio Filosa assumerà ufficialmente l’incarico di CEO di Stellantis a partire dal 23 giugno, quando annuncerà il nuovo team dirigenziale del Gruppo, mentre Jonh Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman. Nel corso della sua carriera nel Gruppo, Filosa ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America, contribuendo in maniera decisiva a portare il marchio FIAT alla leadership di mercato in Sud America, oltre che al forte sviluppo dei brand Peugeot, Citroen, Ram e Jeep. Filosa ha lavorato alla creazione dello stabilimento di Pernambuco e ha lanciato Jeep in Brasile, divenuto rapidamente il principale mercato del brand al di fuori degli Stati Uniti. Il manager italiano, in qualità di CEO di Jeep, ha ampliato la presenza globale del brand anche in Europa, e da dicembre 2024 è stato promosso Chief Operating Officer per le Americhe.

Elkann: “In un momento complicato ha confermato le sue eccellenti qualità”

Il presidente di Stellantis John Elkann ha affermato: “La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra azienda, comprese le persone che considera il nostro punto di forza, e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis. Ho lavorato a stretto contatto con Antonio negli ultimi sei mesi, durante i quali le sue responsabilità sono aumentate e la sua leadership, che ha guidato sia il Nord che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità. Insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, non vedo l’ora di lavorare con lui”.

Filosa: “Un grande onore. Abbiamo i brand più iconici della storia dell’auto”

“È per me un grande onore essere nominato CEO di questa fantastica azienda”, ha affermato Antonio Filosa. “Sono grato al nostro Chairman, John Elkann, e ai membri del nostro Consiglio di Amministrazione per la loro leadership, in particolare in questi ultimi mesi, e per la fiducia che hanno riposto in me per guidare la nostra azienda in un momento così importante per il nostro settore. Sono sempre stato ispirato dall’immenso talento, dalla passione e dall’impegno delle nostre persone e dalla professionalità con cui i nostri team ci permettono di raggiungere l’eccellenza. Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell’automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, è la chiave del nostro successo”.

