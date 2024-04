Stellantis mostra in anteprima ai suoi concessionari 36 nuove auto che vedremo nei prossimi 3 anni

Santo Ficili, Managing Director di Stellantis in Italia, ha lanciato un messaggio di costruzione di una relazione basata sulla fiducia, il rispetto e la lealtà durante l’Italian Product Day presso l’Heritage hub di Torino. Il suo discorso è stato rivolto a oltre 300 titolari di concessionarie italiane e delle Reti Distrigo di Stellantis, sottolineando l’importanza di affrontare insieme le sfide future per raggiungere il successo.

Stellantis ha mostrato in anteprima a oltre 300 titolari di concessionarie 36 nuovi modelli

Durante l’Italian Product Day, oltre 200 dipendenti di Stellantis e oltre 300 titolari di concessionarie italiane e delle Reti Distrigo hanno avuto l’opportunità di ascoltare in anteprima le strategie commerciali del Gruppo per il 2024 e oltre. La presenza fisica di 36 nuovi modelli o prototipi di tutti i brand Stellantis, che saranno lanciati sul mercato italiano e nel resto del mondo a partire da quest’anno, ha fornito un’anteprima delle iniziative previste nel quadro del piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030.

Si è trattato di un evento senza precedenti, mai organizzato prima da Stellantis a livello mondiale. A Torino, uno dei tre centri strategici del Gruppo insieme agli Stati Uniti e la Francia, tutti i CEO Global di ogni singolo Brand e il COO della Regione Enlarged Europe hanno illustrato direttamente ai concessionari le strategie per l’Italia, l’Europa e le attività future sul resto del mondo. Durante l’evento sono stati messi in risalto nuovi entusiasmanti prodotti e tecnologie previsti per il rilascio nei prossimi mesi e anni.

Durante l’evento, sono state presentate tutte le novità di prodotto che sono state appena lanciate o che debutteranno entro l’anno in Italia. Tra queste, vi sono l’Abarth 600e, l’Alfa Romeo Milano BEV e MHEV, le Citroen Nuova C3, Nuova C3 Aircross, Nuova C4 MHEV, la DS Nuova E-DS4 BEV, le Fiat Nuova Pandina e 600 MHEV, la nuova Lancia Ypsilon BEV e MHEV, le Jeep Avenger e-Hybrid e 4xe, le nuove Opel Frontera, Grandland BEV e Hybrid e le Peugeot 208, 3008 e 5008 BEV e hybrid.

Rate this post