Stellantis sceglie Roberta Zerbi per sviluppare rete e customer experience in Europa

Stellantis rafforza il proprio management a livello europeo annunciato la nomina di Roberta Zerbi, attuale CEO di Lancia, a nuova responsabile di Customer Journey Excellence and Network Development per l’Europa allargata, mantenendo parallelamente la guida del marchio Lancia. Un doppio incarico per l’esperta manager che testimonia la fiducia del Gruppo Stellantis nella sue capacità e la centralità strategica dei due ruoli. Nel nuovo incarico Zerbi riporterà direttamente a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe.

Una lunga esperienza nell’automotive ora al servizio dell’esperienza cliente

Laureata alla LUISS di Roma e con un MBA alla Warwick Business School, Zerbi vanta un lungo e articolato percorso professionale nel mondo dell’automotive, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle aree sales, marketing e brand management, fino a guidare attività nazionali e regionali di primo piano. Dopo aver iniziato la carriera in Ford nel 1998, passando successivamente in Toyota, dal 2011 è entrata in Fiat, contribuendo al lancio di nuova Panda. All’interno del Gruppo Stellantis, Zerbi ha assunto responsabilità sempre maggiori nel corso degli anni: Cross-Brand Marketing Director per cinque marchi in Italia, Country Manager per Alfa Romeo e Jeep, guida di Alfa Romeo per l’area EMEA e, più di recente, responsabile di Stellantis&You, la rete retail diretta dal Gruppo. Da settembre 2025 è al timone di Lancia.

Nel nuovo ruolo, l’obiettivo di Zerbi sarà rendere l’esperienza cliente più coerente e distintiva lungo tutto il percorso di relazione con i brand del Gruppo, sostenendo al contempo l’evoluzione della rete distributiva in Europa. Sul fronte Lancia, Zerbi continuerà a guidare il rilancio del marchio, già avviato con la nuova Ypsilon e proiettato verso il prossimo step con l’arrivo della nuova Lancia Gamma.

Le parole di Zerbi e Cappellano

Pronta ad assumere il nuovo incarico, Roberta Zerbi ha dichiarato: “Customer journey e network development sono due leve fondamentali per costruire valore duraturo, rafforzare il legame con i clienti e accompagnare in modo coerente l’evoluzione dei nostri brand in Europa. Affronto questo incarico con entusiasmo, mettendo a disposizione l’esperienza maturata sul campo e una forte convinzione: la qualità dell’esperienza fa sempre più la differenza”.

Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, ha commentato così la nuova nomina: “Zerbi porta in questo ruolo una combinazione preziosa di visione internazionale, profonda conoscenza della rete, sensibilità verso il cliente e capacità di execution. Il suo contributo sarà importante per accelerare il nostro percorso di trasformazione in Europa e per continuare a sviluppare un modello sempre più efficace, solido e orientato alla qualità”.

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