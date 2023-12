Suzuki: altra stagione da record per la casa automobilistica giapponese

Il 2023 ha segnato un altro anno di trionfi per Suzuki nel Campionato Italiano Cross Country e SSV, dove ha ottenuto il prestigioso titolo costruttori per il secondo anno consecutivo, a conferma della sua eccellenza nel settore. Questo successo si affianca alla vittoria nel titolo piloti grazie all’eccezionale performance di Alfio Bordonaro.

Bordonaro, al volante del Suzuki New Grand Vitara di Gruppo T1, ha dimostrato ancora una volta la superiorità del marchio giapponese. Il prototipo, condiviso con Stefano Lovisa, è una figura emblematica nel Suzuki Challenge, giunto alla sua 24ª edizione, e un pilastro del campionato tricolore dedicato al fuoristrada.

L’impresa del pilota siciliano rafforza la storica connessione tra la casa automobilistica nipponica e il campionato italiano di fuoristrada, dove i modelli Suzuki hanno sempre mostrato un carattere indomabile e prestazioni di alto livello. Il Grand Vitara, in particolare, si è affermato come un punto di riferimento nella disciplina.

Massimo Nicoletti, responsabile del Trofeo Suzuki Challenge, ha espresso soddisfazione per il numero di partecipanti e l’impegno del marchio nella continuazione di questa tradizione vincente, puntando a un aumento della partecipazione e al mantenimento del divertimento in pista.

Suzuki è stata impegnata in sei eventi chiave

La stagione 2023 ha visto il brand giapponese impegnato in sei eventi chiave, iniziando dal 13° Italian Baja di Primavera – Artugna Race, proseguendo con il 1° Baja Colline Metallifere e i round internazionali al 10° Rally Greece Off Road e 30° Italian Baja. Il finale di stagione, dopo la pausa estiva, ha incluso il 5° Baja Vermentino e Terre di Gallura e il 2° Baja delle Marche.

Nel contesto del monomarca, Alfio Bordonaro ha ottenuto risultati impressionanti, superando avversari come Lorenzo Codecà e Paolo Semeraro. Il pilota catanese ha lodato le prestazioni del Suzuki New Grand Vitara, menzionando alcune difficoltà superate durante l’anno e anticipando miglioramenti per la prossima stagione.

Le sue parole, insieme alle strategie delineate da Massimo Nicoletti, riflettono il costante impegno di Suzuki nel migliorare le sue prestazioni e mantenere una presenza dominante nel panorama del fuoristrada italiano.

