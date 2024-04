Suzuki protagonista al Tour of the Alps 2024

Anche quest’anno Suzuki è auto ufficiale del Tour of the Alps, la corsa evento a tappe euro-regionale di ciclismo che si svolgerà dal 15 al 19 aprile prossimi tra il Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino.

La manifestazione, che è tra i principali eventi nel calendario primaverile UCI Pro Series, vedrà Suzuki protagonista, insieme all’organizzazione del Gruppo Sportivo Alto Garda, con la fornitura di una flotta 100% hybrid composta dai modelli Swace e Across.

L’ibrido di Suzuki con Swace e Across

La Casa di Hamamatsu, che con questa collaborazione consolida ulteriormente il suo legame col mondo del ciclismo, mettere a disposizione dello staff del Tour of the Alps diverse vetture per muoversi lungo il tracciato, garantendo ai ciclisti in corsa il supporto tecnico necessario. La flotta Suzuki sarà composta da Swace Hybrid, dotata di sistema a 207V, e Across con sistema 335V plug-in hybrid che garantisce fino a 98 km d’autonomia in modalità elettrica. Durante la corsa la Casa giapponese sarà presente anche con una Suzuki Lounge, un’area hospitality allestita in ogni tappa del Tour.

Le dichiarazioni

“Dove si incontrano passione, sport con l’unicità dell’ambiente della montagna, Suzuki è di casa. Siamo felici che il Tour of the Alps abbia scelto Suzuki Hybrid per accompagnare l’organizzazione e gli atleti lungo il percorso e garantire il massimo rispetto della natura che attraverseranno” ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, che ha aggiunto: “Il ciclismo rappresenta bene i valori di competizione, resistenza, rispetto delle regole e dell’avversario, che hanno caratterizzato la storia ultracentenaria di Suzuki Motor Corporation. Suzuki è orgogliosa di supportare la passione per il ciclismo, sport di resistenza, sacrificio, nel rispetto delle regole e dell’avversario, e in particolare siamo onorati di essere nella squadra del ‘tour of the Alps’, gara appassionante che attraversa le splendide Alpi, le nostre montagne, territorio di elezione per la celebre trazione integrale Suzuki Allgrip”.

“Siamo legati a Suzuki da un rapporto pluriennale di reciproca fiducia e intesa. Siamo orgogliosi di un partner che ormai da anni crede e investe nel ciclismo, all’avanguardia sotto il profilo tecnologico e della sensibilità energetica e ambientale”, ha dichiarato il presidente del GS Alto Garda Giacomo Santini.

