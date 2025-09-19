Suzuki Challenge 2025: penultimo rush al Baja dello Stella

Al Baja dello Stella il Suzuki Challenge vivrà un momento decisivo nel quarto appuntamento del monomarca giapponese nel Campionato Italiano Cross Country Rally. Penultimo rush della stagione, oggi e domani piloti e navigatori protagonisti del Suzuki Challenge si daranno battaglia nell’impegnato Baja dello Stella che avrà la sua base a Rivignano Teor in provincia di Udine, in Friuli.

Il percorso avrà un unico settore selettivo di circa 28,5 km da ripetere quattro volte nella giornata di sabato (per complessivi 120 km di tratti cronometrati), con il via da Casenove a Varmo, da dove le vetture proseguiranno per Rivignano, Teor toccando le frazioni di Campomolle e Rivarotta, prima dell’arrivo a Palazzolo dello Stella dove si concluderà la prova chiamata “Voldaris”.

La situazione di classifica

Alfio Bordonaro, leader di classifica con 10 punti di vantaggio su Michele Abeniacar, torna a condividere la Suzuki Grand Vitara in versione T1 con il navigatore Stefano Lovisa, con il chiaro intento di allungare in vetta al trofeo puntando alla serie tricolore. Abeniacar, secondo in scia a Bordonaro, avrà Umberto Parravicini alla navigazione sulla Suzuki Grand Vitara di categoria T2 per prova ad accorciare le distanze dalla testa della classifica.

Altra Suzuki Grand Vitara T2 per Gianluca Morra e Stefano Tironi, attualmente al terzo posto nel challenge in cerca di riscatto dopo una prova faticosa all’Italian Baja. Puntano a risollevarsi anche Lorenzo Codecà e Gilberto Mennetti sulla Suzuki Grand Vitara, in configurazione T1, categoria nella quale gareggeranno anche Andrea Sabellico ed Andrea Taloni su Grand Vitara, come Emilio Ferroni e Daniele Fiorini.

Per i veicoli fabbricati nel passato più prossimo de gruppo TH, il romano di lunga esperienza Giuseppe Ananasso con Rocco Sbaraglia alla navigazione è pronto a rafforzare il comando sulla Suzuki Grand Vitara, mentre è in cerca di punti utili Alberto Gazzetta che condivide la versatile Suzuki Jimny con Andrea Pizzato.

Rate this post