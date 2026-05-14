Suzuki Rally Cup 2026: inizia la stagione con la Targa Florio

La Suzuki Rally Cup 2026 è pronta ad aprire i battenti. Si tratta della 19.a edizione del trofeo monomarca del marchio giapponese, dedicato alle Swift preparate per le corse. Il primo appuntamento è di grandissimo prestigio, la Targa Florio, cioè la gara più antica del mondo. Sono 13 gli iscritti a questa edizione del campionato, di cui 9 sono Under 23. Si sfideranno sulle strade siciliane da oggi a sabato, per poi vivere altri quattro rally fino a ottobre.

Un mix tra esperti e giovani

La griglia di partenza vedrà un mix tra piloti esperti e giovani. A partire da Jean Claude Vallino, affiancato da Sandro Sanesi per i colori della Bluthunder Racing, che lo scorso anno ha ottenuto il 2° posto finale con due vittorie, a Sanremo ed al Rally Regione Piemonte. Determinato a difendere l’orgoglio siculo in quella che sarà la gara di casa il senatore della Cup Giorgio Fichera, affiancato da Giuseppe Barbera. Il driver siciliano, vincitore del Suzuki Challenge nel Cross Country, vuole con forza ottenere la doppietta di vittorie nelle due specialità.

Un altro esperto del trofeo è Roberto Pellè, navigato da Luca Franceschi per la scuderia Destra 4, protagonista di questa serie da circa 10 anni con numerosi piazzamenti e vittorie, ora deciso a ritagliarsi un posto in vetta. Così come lo specialista Simone Goldoni, vincitore di questo trofeo nel 2019 e nel 2021, al via con la scuderia Biella Corse, navigato da Flavio Garella, dopo qualche anno di assenza. Dopo la scorsa stagione, continuerà il suo percorso di crescita Giorgio Basso Corradi, alfiere della Promotor assieme al suo navigatore Nicolò Ventoso.

Cinque dunque i debuttanti totali. Marco Scalzotto classe 2003, sarà della sfida con Mattea Modenini, e ha corso qualche gara di zona negli anni passati. Edoardo Sala, 19enne portacolori della Meteco Corse affiancato dal padre Andrea, ha disputato solo tre rally, mentre Nicola Guerrato navigato da Pietro Bergamelli ha corso appena due gare. Un solo rally invece per Samuel Umberto Soletta, con le note di Mirko Valentino, che a 19 anni è dunque davvero alle primissime esperienze. Ben più navigato invece Angelo Leone, che sarà della sfida con Marco Lepore, frusinate che per anni ha affrontato le gare di Zona con vetture di classe A5.

Un montepremi ricco

La Suzuki Rally Cup 2026 propone un montepremi piuttosto ricco, per un totale di 150mila euro. I premi in denaro per i primi otto classificati vanno da 20.000 euro per il primo fino a 1.000 euro per l’ottavo. Per gli Under 25, i primi tre classificati riceveranno premi da 12.000 fino a 4.000 euro, mentre il primo classificato dei navigatori avrà un premio di 1.000 euro. I più giovani avranno anche una speciale classifica dedicata, con premi sommati a quelli per la generale.

Il primo appuntamento

Come dicevamo, l’edizione 2026 del monomarca Suzuki si aprirà con la prestigiosa Targa Florio, che quest’anno celebra la 110.a edizione. È la gara automobilistica più antica del mondo, diventata un rally nel 1978, che attira ogni anno i migliori interpreti del controsterzo italiano, con la presenza di campioni del presente e del futuro. Oggi alle 12.30 si terrà lo shakedown, mentre la cerimonia di partenza è prevista alle ore 21 a Palermo, nella suggestiva Piazza Verdi.

Venerdì 15 maggio gli equipaggi affronteranno il cuore delle Madonie lungo un percorso che recupera alcuni dei tratti più iconici della storia della corsa siciliana. La gara proseguirà poi nella giornata di sabato 16 maggio con i secondi e terzi passaggi sulle prove “La Montedoro” e “Scillato – La Generosa”, prima dell’arrivo conclusivo e della cerimonia di premiazione. Quest’ultima è prevista al Campus UNIPA di Palermo a partire dalle ore 16:15.

Il calendario

La Targa Florio sarà il primo di cinque appuntamenti con la Suzuki Rally Cup 2026. Il successivo evento sarà il Rally Roma Capitale dal 3 al 5 luglio, per poi spostarsi in Piemonte per l’appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto. Dopo lo stop estivo, le ultime due tappe: il Rally del Lazio dal 18 al 20 settembre e la chiusura col Rally Sanremo dal 16 al 18 ottobre. Al termine del quale, si saprà chi succederà a Lorenzo Varesco nell’albo d’oro del monomarca.

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