Hyundai: un nuovo SUV elettrico compatto in arrivo a Monaco

Hyundai sta puntando molto sulla mobilità elettrica, come dimostra la gamma Ioniq e le versioni a zero emissioni di altri modelli del marchio coreano. Ora la casa asiatica si appresta ad ampliare ulteriormente la propria offerta, con l’arrivo di un nuovo SUV compatto elettrico, che dovrebbe posizionarsi tra la Inster e la Kona, diventando un modello con la spina delle dimensioni simili alla Bayon.

Una concept al Salone di Monaco

Non ci sono ancora annunci ufficiali su questo modello, ma Automotive News ha raccontato dell’arrivo di una versione concept di questo nuovo SUV compatto al prossimo Salone di Monaco 2025, in programma dal 9 al 14 settembre nella città tedesca. Con un design già molto vicino alla versione definitiva, che verrebbe poi presentata nel corso dei mesi successivi. Non c’è ancora il nome della vettura, ma l’ipotesi emersa nelle ultime indiscrezioni è Ioniq 2.

Tuttavia, una delle novità principali dovrebbe arrivare all’interno dell’abitacolo. Il nuovo SUV elettrico potrebbe essere il primo modello ad adottare il nuovo sistema di infotainment Pleos Connect, svelato a Seoul lo scorso marzo. È basato su Android Automotive e presenta un ampio touchscreen indipendente montato al centro del cruscotto. È un layout che richiama l’approccio di Tesla e riecheggia quello che sta diventando comune in molti veicoli elettrici cinesi.

Possibile arrivo nel 2026

Aspettiamo news ufficiali ed eventuali anticipazioni su questo nuovo modello in arrivo, prima dell’appuntamento tedesco di settembre. Per quanto riguarda il debutto ufficiale, è possibile arrivi nel corso del 2026, quando è stato annunciato il debutto del sistema Pleos Connect.

