Suzuki Challenge, sei gare in programma per la 24a edizione

Suzuki Challenge di nuovo ai nastri di partenza anche nel 2023. Il monomarca della Casa giapponese, giunto alla sua 24esima edizione, è di nuovo pronto a essere uno dei grandi protagonisti della scena off-road nazionale, con sei appuntamenti in programmatra marzo e novembre.

Una sfida a costi ragionevoli

Archiviato un 2022 che l’ha vista vincere il quindicesimo titolo costruttori consecutivo nel Campionato Italiano Cross Country Rally e il premio Casco D’Oro per il Miglior Trofeo Monomarca, Suzuki non vede l’ora di ripartire con il proprio Challenge.

Nella stagione alle porte lo storico monomarca ripropone l’avvincente formula introdotta lo scorso anno. Forte della sua ultra cinquantennale tradizione con i 4×4 e della loro proverbiale affidabilità, la Casa di Hamamatsu ha deciso di ammettere al via qualsiasi Suzuki da off-road, di ogni epoca e con le più disparate tipologie di omologazione. Il Suzuki Challenge permette dunque a un gran numero di appassionati prendere parte a costi ragionevoli alle prestigiose prove del tricolore CICCR e di tentare di aggiudicarsi il ricco montepremi in palio.

Suzuki Challenge aperto a tutti

Nel 2023 il Suzuki Challenge conta sull’iscrizione di un gran numero di appassionati, per la gioia del pubblico e degli stessi concorrenti, sempre felici di partecipare a una serie avvincente e combattuta, nel massimo rispetto delle regole e degli avversari.

Gli equipaggi potranno gareggiare a bordo di ogni genere di Suzuki da fuoristrada, dai Samurai alle Grand Vitara, passando per i Jimmy e le Vitara, appartenenti ai gruppi T1, T1 nazionale, T2 e TH. Per garantire a tutti una chance di vittoria, le classifiche saranno stilate applicando punteggi specifici ai prototipi più performanti e a quelli semplificati, così come alle vetture derivate dalla serie e alle auto da competizione con le omologazioni più datate.

Questo approccio, studiato assieme all’organizzatore Emmetre Racing, consente a chi avesse in garage auto non recenti ma ancora efficienti di riportale in corsa per gareggiare e divertirsi a costi ragionevoli, su percorsi magnifici e selettivi, oltre che in un quadro organizzativo di prim’ordine.

Sei tappe in programma (tra cui anche la Grecia)

Da sempre il Suzuki Challenge fa della qualità dei tracciati uno dei suoi fiori all’occhiello e la stagione alle porte sarà sicuramente all’altezza della tradizione. Questa 24a edizione si svilupperà su sei gare, le stesse su cui si articolerà il calendario del Campionato Italiano Cross Country Rally 2023.

Alcune di queste manifestazioni saranno tra l’altro di rilevanza internazionale e consentiranno ai partecipanti del monomarca di sfidare i migliori interpreti delle specialità.

Il calendario del Suzuki Challenge 2023

10 marzo – 13° Italian Baja di Primavera-Artugna Race (Friuli)

15 aprile – 1° Baja Colline Metallifere (Toscana)

17 maggio – 10° Rally Greece Off Road (Grecia)

6 luglio – 30° Italian Baja (Friuli)

16 settembre – 4° Baja Vermentino Terre di Gallura – (Sardegna)

11 novembre – 2° Baja delle Marche (Marche)

Costi accessibili e un grande montepremi

Il Suzuki Challenge permette alla clientela sportiva di Hamamatsu di coltivare la propria passione per motorsport senza un eccessivo dispendio di denaro. La quota d’iscrizione per i piloti già iscritti a una delle precedenti edizioni ammonta infatti a 600 Euro + IVA, che diventano 1.200 + IVA per i nuovi iscritti. In questi importi sono compresi una felpa/Jacket Suzuki e un kit di adesivi per l’auto da gara, cui si aggiunge per i debuttanti una tuta ignifuga con i loghi Suzuki.

Suzuki mette in palio un montepremi di ben 30.000 Euro per chi si distinguerà nel Challenge, con un ulteriore bonus di ben 10.000 Euro per il vincitore, in caso si laureasse anche Campione Italiano assoluto Cross Country Rally.

La graduatoria finale sarà redatta tenendo conto dei cinque migliori risultati ottenuti, con la possibilità per i concorrenti di scartare il piazzamento peggiore.

Il montepremi per gli equipaggi del Suzuki Challenge 2023

1° classificato: 10.000 Euro + Trofeo

2° classificato: 6.000 Euro

3° classificato: 4.000 Euro

4° classificato: 3.000 Euro

5° classificato: 2.000 Euro

6° classificato: 1.000 Euro

1° Classificato Suzuki TH fino a 1.600: 2.000 Euro

1° Classificato Suzuki T2 Diesel: 2.000 Euro

(premi di classe assegnati solo nel caso che vi siano almeno 3 iscritti alla categoria)

Tutti i partecipanti al campionato beneficiano poi di uno sconto del 20% sull’acquisto di ricambi originali presso la rete Suzuki.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni al trofeo Suzuki Challenge 2023: inviare e-mail a emmetreracing@inwind.it, oppure consultare il sito www.motorsport.suzuki.it

