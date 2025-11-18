Suzuki Challenge: vittoria di Alfio Bordonaro al Raid of the Champions

Il Raid of the Champions, disputato tra i difficili sterrati ungheresi, si è confermato una prova estenuante per tutti gli equipaggi. Il percorso, caratterizzato da fondo sconnesso, tratti scivolosi, profonde buche e numerosi dossi, ha messo a dura prova le abilità di piloti e navigatori. In questo contesto, il siciliano Alfio Bordonaro, in coppia con Stefano Lovisa sulla Suzuki Grand Vitara T1, ha conquistato il successo, l’ottavo nel Suzuki Challenge, precedendo gli avversari Michele Abeniacar e Rocco Sbaraglia (Vitara T2) e il duo Gianluca Morra e Stefano Tironi (Vitara T2). Quarta posizione per Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato, alla guida della New Jimny TH.

Per il siciliano Alfio Bordonaro ottavo successo nel Suzuki Challenge al Raid of the Champions

L’evento conclusivo della stagione manteneva aperta la possibilità di ribaltare la classifica del Suzuki Challenge, sebbene la leadership di Bordonaro-Lovisa fosse solida. La lotta più intensa si è concentrata sulla categoria T2, con Morra determinato a superare Abeniacar, mentre Gazzetta e Pizzato testavano la competitività della loro vettura.

Il prologo di venerdì a Tapolca (10,70 km) ha visto Abeniacar prevalere su Morra, Bordonaro e Gazzetta. Sabato le difficoltà hanno inciso pesantemente: Morra ha subito problemi al cambio e, pur completando la prova con marce limitate, è stato costretto al ritiro definitivo. Stessa sorte per Gazzetta, fermato dalla rottura della coppa dell’olio del Jimny TH.

Bordonaro e Abeniacar hanno completato il secondo passaggio, rinunciando alla terza prova speciale Zalahalap (82,22 km), certi delle rispettive posizioni. Il risultato finale, comprensivo delle penalità, ha visto trionfare Bordonaro-Lovisa in 9:28’09’’, seguiti da Abeniacar-Sbaraglia, Morra-Tironi e Gazzetta-Pizzato. Con questa vittoria, il 26° Suzuki Challenge celebra l’ottava affermazione in carriera di Alfio Bordonaro, a otto anni dal suo primo trionfo nel 2016.

