Opel Mokka GSE vince il “Volante d’Oro 2025”

Il nuovo Opel Mokka GSE unisce prestazioni e guida sostenibile. La compatta elettrica ha recentemente conquistato il prestigioso “Volante d’Oro 2025” nella categoria “Best Small Car”, confermando l’entusiasmo di esperti e appassionati. Con una potenza di 207 kW (281 CV) e una coppia immediata di 345 Nm, Mokka GSE accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, raggiungendo i 200 km/h, risultando la Opel elettrica di serie più veloce. La batteria da 54 kWh permette fino a 336 km di autonomia WLTP a zero emissioni locali.

Opel Mokka GSE proclamata “Best Small Car” al Volante d’Oro 2025

Il design GSE richiama il mondo rally: pinze freni gialle a quattro pistoncini, cerchi dedicati, sedili sportivi in Alcantara e volante appiattito. Tecnologie di sicurezza come fari Intelli-Lux Matrix e telecamera panoramica a 180° completano l’esperienza di guida. Dopo le prove al DEKRA Lausitzring e la valutazione della giuria, Opel Mokka GSE ha totalizzato 3.345 punti, superando di gran lunga i concorrenti. Questo riconoscimento si aggiunge a una lunga lista di successi Opel: su 72 nuovi modelli, il marchio con il Blitz ha conquistato il Volante d’Oro 22 volte, confermandosi protagonista dell’innovazione e delle emozioni nel mondo dell’auto elettrica.

“Il nostro nuovo Opel Mokka GSE porta su strada il know-how motorsport di Opel: completamente elettrico, pratico e altamente emozionante sotto ogni aspetto. Siamo estremamente lieti che i lettori e la giuria di esperti di AUTO BILD e BILD am SONNTAG la pensino allo stesso modo e abbiano premiato Mokka GSE con il ‘Volante d’Oro'”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

