Suzuki è Auto Ufficiale del 46° Tour of the Alps

Suzuki ha annunciato che sarà l’auto ufficiale del 46° Tour of the Alps, che si svolgerà dal 17 al 21 aprile tra il Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino.

Questa manifestazione costituisce uno degli eventi clou del calendario primaverile UCI Pro Series e vedrà la casa automobilistica giapponese supportare l’organizzazione del Gruppo Sportivo Alto Garda con una flotta 100% ibrida costituita dai modelli Swace, Vitara e Across. Lo staff impiegherà questi veicoli per muoversi lungo il tracciato per tutte le esigenze logistiche legate all’evento di gara e garantirà ai ciclisti il supporto tecnico necessario.

Ci sarà anche la Suzuki Lounge

Per il Tour of the Alps 2023, Suzuki proporrà diverse tecnologie ibride, dal sistema 140V del Vitara Hybrid a quello 207V della Swace Hybrid fino al sistema 335V ibrido plug-in dell’Across Plug-in. Quest’ultima è in grado di percorrere fino a 98 km nel ciclo cittadino WLTP in modalità 100% elettrica e con una singola ricarica.

La presenza del brand giapponese al 46° Tour of the Alps sarà rafforzata dalla Suzuki Lounge, la zona hospitality allestita in occasione di ogni tappa e attorno a cui graviterà la carovana del tour, i suoi ospiti e la stampa specializzata.

Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, ha detto: “Dove si incontrano passione, sport con l’unicità dell’ambiente della montagna, Suzuki è di casa. Siamo felici che il Tour of the Alps abbia scelto Suzuki Hybrid per accompagnare l’organizzazione e gli atleti lungo il percorso e garantire il massimo rispetto della natura che attraverseranno. Il ciclismo rappresenta bene i valori di competizione, resistenza, rispetto delle regole e dell’avversario, che hanno caratterizzato la storia ultracentenaria di Suzuki Motor Corporation”.

