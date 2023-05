Suzuki Rally Cup 2023 sbarca in Sicilia con la Targa Florio

Dopo due settimane di pausa, torna questo weekend la Suzuki Rally Cup 2023, il trofeo dedicato alle Suzuki da rally che accompagna il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco in giro per lo stivale.

La competizione, riservata ai modelli Swift e Baleno di categoria R1, sbarca in Sicilia sul tracciato della 107ª Targa Florio, la gara più antica del mondo che si corre sui leggendari asfalti del Circuito delle Madonie. Per oltre 95 km di prove speciali, saranno nove gli equipaggi gialloblu che si scontreranno, puntando alla vittoria.

Atteso al via Matteo Giordano in coppia con Manuela Siragusa, oltre a Samuele Sandero con Filippo Iguera Massimo e Alessandro Forneris con Luigi Cavagnetto. La 107ª edizione della Targa Florio si snoderà per un totale di 514,57 km complessivi lungo un percorso tracciato su parte del Medio Circuito delle Madonie, con nove prove speciali divise su due giorni.

Il programma completo

La partenza torna a Palermo, ai piedi del Palazzo dei Normanni, domani alle 16:00. Alle 18:10 si terrà la PS1 Nino Vaccarella mentre nella mattinata, a partire dalle 08:00, si svolgerà lo shakedown sul tratto Cangemi.

Il cuore della corsa sarà sabato con due passaggi su tre prove speciali (Targa, Lascari-Gratteri e Cefalù), per un totale di 36 km cronometrati. A chiudere la due giorni della tappa siciliana della Suzuki Rally Cup 2023 sarà la PS8 Vincenzo Florio, prima della finale tornata sulla Lascari-Gratteri. L’arrivo è previsto a Termini Imerese, sullo sfondo del panorama dal Belvedere Principe di Piemonte.

