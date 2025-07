Suzuki Rally Cup 2025: ad Alba primo successo per Vallino-Senesi

Il Rally Regione Piemonte, secondo atto della Suzuki Rally Cup, ha visto trionfare Jean Claude Vallino in coppia con Sandro Sanesi, che nei tre giorni della competizione di Alba hanno fatto praticamente gara a sé, imponendosi con un successo netto.

Vallino, torinese classe 2004, è stato imprendibile nella gara di casa, prendendo la leadership il sabato mattino nella prima speciale e non mollandola più, gestendo con grande tranquillità il suo vantaggio fino all’arrivo nel cuore di Alba dove ha chiuso con oltre due minuti di vantaggio sui primi inseguitori. Con questo successo, Vallino vola nella classifica della Suzuki Rally Cup, issandosi a +16 sul secondo posto.

Gara ricca di colpi di scena

Nel Rally Regione Piemonte non sono mancati i colpi di scena, con diversi attesi protagonisti che gradualmente sono usciti dalla bagarre per la vittoria. È il caso di Giorgio Fichera con Luca Vignolo, che ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema elettrico alla sua vettura, stessa sorte di Lorenzo Varesco e Nicolò Bottega che si sono dovuti ritirare a causa di una foratura che ha poi danneggiato la loro Swift Sport Hybrid. Ne hanno così approfittato Stefano e Maurizio Vitali, che con una gara accorta sono saliti sul secondo gradino del podio, il loro miglior risultato finora nella Suzuki Rally Cup. Un importante risultato per l’altro giovane under 25, che fa incetta di punti e balza al secondo posto in classifica dietro a Vallino.

La Cola-Moncada vincono la Racing Start

La sfida per la “Racing Start” invece è stata incerta fino alla fine, anche quando di domenica la pioggia aveva rimescolato le carte in tavola. Alla resa dei conti è stato Andrea La Cola con Antonello Moncada a conquistare la vittoria, strappando anche il terzo posto nella classifica generale del monomarca giapponese. Proprio a qualche chilometro dal traguardo Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti sono stati costretti al ritiro a seguito di un capottamento, lasciando così campo libero a La Cola che ora vola in classifica con 34 punti nella Classifica Racing Start, con 18 lunghezze di vantaggio su Pellè secondo con 16 punti.

