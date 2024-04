Tesla: tagliato il traguardo dei 6 milioni di auto prodotte

Tesla ha tagliato il traguardo delle sei milioni di auto prodotte nella sua storia. È stata la stessa azienda di Elon Musk a comunicarlo con un post ed un video celebrativo su X (Twitter). La vettura ‘storica’ è stata una Model Y in livrea Stelth Grey ed il marchio americano ha così raggiunto questo numero in poco più di 16 anni.

La prima fu una Roadster

La prima vettura prodotta dall’azienda statunitense di vetture elettriche, infatti, fu una Tesla Roadster nel 2008, cinque anni dopo la fondazione dell’azienda. La crescita è stata piuttosto lenta, tra tecnologie da sviluppare, clienti da conquistare con l’elettrico e vari ritardi. Infatti, sono serviti ben 12 anni per raggiungere il primo milione.

Tuttavia, nell’ultimo periodo, l’accelerazione c’è stata ed è stata davvero impetuosa. Dei sei milioni di esemplari prodotti, infatti, Tesla ne ha prodotti un milione negli ultimi sei mesi, così come il milione precedente era arrivato in poco tempo. Ora l’azienda punta a fare numeri sempre più grandi, anche grazie a nuove fabbriche da realizzare in giro per il mondo. Ed anche l’Italia potrebbe entrare nei paesi con un possibile stabilimento, come abbiamo anche scritto nelle ultime settimane.

”Grazie per il supporto”

Produced our 6 millionth car! Thank you to our owners & teams around the world for your support & hard work—it truly matters. 🌎🌍🌏❤️ pic.twitter.com/F4IeQtK0PS — Tesla (@Tesla) March 29, 2024

Come dicevamo, Tesla ha voluto immortalare questo traguardo con un post su X: “Prodotta la nostra 6milionesima auto! Grazie ai nostri proprietari e ai nostri dipendenti in tutto il mondo per il vostro supporto e il vostro duro lavoro: è davvero importante”.

