Toyota Aygo X 2026: via alla produzione dell’ibrida a Kolin

Le prime consegne sono previste per fine dicembre

di Fabio Cavagnera14 Novembre, 2025

La nuova Toyota Aygo X si appresta ad arrivare sulle strade europee. La casa giapponese, infatti, ha dato il via alla produzione della citycar, ora con la nuova motorizzazione full-hybrid, nello stabilimento di Kolin, in Repubblica Ceca. Questo rinnovato modello è già ordinabile anche in Italia, con un prezzo da 20.850 euro, con le prime consegne previste per fine dicembre.

“La nuova Aygo X introduce la rinomata tecnologia ibrida di Toyota nel nostro modello più compatto e accessibile – le parole di Peter Rade, vicepresidente qualità della casa giapponese – offrendo maggiore efficienza, prestazioni migliorate e livelli di sicurezza avanzati in linea con i nostri rigorosi standard di qualità. Questo traguardo testimonia il nostro impegno per rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti, senza compromessi sulla qualità”.

La fabbrica è stata rinnovata

Per consentire la produzione di questa versione elettrificata della Aygo X, la fabbrica di Kolin è stata aggiornata, con nuovi materiali e processi di produzione e logistica semplificati, riducendo l’impatto ambientale dello stabilimento. L’impianto in Repubblica Ceca ha una forza lavoro di circa 3.200 dipendenti e il 65% dei materiali di provenienza locale ed ha prodotto oltre 2,3 milioni di veicoli Toyota dalla sua inaugurazione nel 2022, tra cui Aygo, Aygo X e Yaris.

Il nuovo motore

La nuova Toyota Aygo X è spinta dall’unità ibrida, caratterizzata da un motore 1.5 benzina ed uno elettrico, per una potenza complessiva di 116 CV. Sono così state migliorate le prestazioni, con uno scatto 0-100 km/h compiuto in 9,2 secondi e una velocità di punta di 172 km/h, così come l’efficienza, con consumi dichiarati di 3,7 l/100 km ed emissioni di 85 g/km di CO2.

