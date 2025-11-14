Hyundai e Maxi Mobility insieme per il Mobility Hub di Reggio Emilia: servizio corporate rent 100% EV [FOTO]

Hyundai e Maxi Mobility lanciano il primo Mobility Hub elettrico dell’area emiliana, situato presso la stazione dell’Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia. Si tratta di un ambizioso progetto che mette a disposizione delle aziende del territorio un servizio di corporate rent 100% elettrico, pensato per una mobilità business intermodale, efficiente e innovativa per gli spostamenti lavorativi quotidiani.

La stazione ferroviaria AV Mediopadana, attraversata ogni anno da oltre 1,6 milioni di passeggeri e 80 treni al giorno, diventa così un nodo strategico per la diffusione della mobilità a zero emissioni. L’attivazione del nuovo hub elettrico collocato in Emilia Romagna, territorio con un tessuto industriale d’eccellenza, simbolo di innovazione e progresso, è stata annunciata in occasione del Motor Valley Accelerator Expo 2025, evento di riferimento per imprese, startup e investitori del settore automotive, motorsport e tecnologie affini.

Servizio Maxi EV Rent disponibile dal 1° dicembre

Il progetto vede la collaborazione tra Maxi Mobility e Terminal One Parking, l’innovativa area di parcheggio antistante la stazione (P4-P5-P6), dotata di oltre 1.300 posti auto. Terminal One Parking fornirà le infrastrutture di ricarica e la disponibilità degli stalli di sosta. Il servizio Maxi EV Rent, operativo 24 ore su 24 a partire dal 1° dicembre 2025, sarà completamente gestito tramite la piattaforma digitale Maxi App, che consentirà prenotazioni rapide, accesso smart ai veicoli e gestione autonoma del noleggio. Per agevolare l’adozione dell’elettrico da parte di aziende e professionisti è stata pensata la formula all-inclusive che comprende: noleggio 100% elettrico senza anticipo, ricarica illimitata, piattaforma digitale e assistenza dedicata.

A disposizione del noleggio i modelli Inster, Ioniq 5 e Kona Electric

La flotta disponibile per Maxi EV Rent sarà composta da tre modelli Hyundai 100% elettrici: Inster, Ioniq 5 e Kona Electric, scelti per autonomia, comfort e tecnologie avanzate, ognuno dei quali in grado di soddisfare esigenze diverse che vanno dagli spostamenti urbani alla lunga percorrenza.

Mobilità EV di impatto reale

A sottolineare l’impegno concreto di Hyundai per la mobilità alternativa è Francesco Calcara, presidente e CEO di Hyundai Italia, affermando: “La collaborazione con Maxi segna un passaggio strategico per Hyundai in Italia, perché consolida il nostro ruolo di leader nella diffusione di nuove soluzioni alternative di mobilità come quella elettrica che si innesta perfettamente nel mondo dell’auto condivisa, in un territorio simbolo di innovazione come l’Emilia Romagna. Con l’avvio del nuovo servizio di car sharing rafforziamo il nostro impegno a rendere la mobilità a zero emissioni concreta, accessibile e di impatto reale, a beneficio di persone, imprese e comunità locali”.

Carlo Iacovini, COO di Maxi Mobility, ha aggiunto: “Con Maxi stiamo costruendo ecosistemi di mobilità capaci di rispondere ai reali bisogni delle aziende e dei professionisti, semplificando la transizione verso l’elettrico senza rinunciare alla praticità. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra partner lungimiranti possa trasformare un’infrastruttura di trasporto in un vero hub di innovazione, con soluzioni digitali, integrate e sostenibili che migliorano l’esperienza quotidiana di chi si muove per lavoro”.

