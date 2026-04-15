Toyota Hilux 2026: aprono gli ordini del nuovo pick-up con motore mild-hybrid da 204 CV

Il nuovo Toyota Hilux, nona generazione dello storico e popolare pick-up giapponese, fa il suo debutto sul mercato italiano dando il via alla fase di prevendita con prezzi che partono da 41.400 € (IVA esclusa). Con alle spalle quasi 60 anni di storia e più di 27 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, Toyota Hilux è un istituzione nel segmento dei pick-up. Parliamo di un modello che da più di mezzo secolo si è affermato a livello globale consolidando la propria reputazione da veicolo sinonimo di robustezza e affidabilità.

Motore mild-hybrid 48 V da 204 CV

Puntando a tenere fede alle sue tradizionali caratteristiche, il nuovo Toyota Hilux 2026 si propone a clienti privati, professionisti e flotte aziendali profondamente rinnovato a partire dalla configurazione meccanica. Sotto il cofano del nuovo pick-up nipponico troviamo infatti la motorizzazione elettrificata, l’unica disponibile in gamma per il mercato italiano, con tecnologia mild-hybrid a 48 V che poggia sul motore turbodiesel da 2.8 litri che eroga 204 CV di potenza, affiancato da un unità elettrica da 8,5 kW che fornire 65 Nm di coppia supplementare in fase di accelerazione, a cui si associa il cambio automatico a 6 rapporti.

Forte e capace come da tradizione

Grazie alla nuova motorizzazione elettrificata, il nuovo Toyota Hilux riduce consumi ed emissioni fino al 5% rispetto alla versione precedente, senza intaccare le peculiarità di forza e capacità off-road del veicolo, capace di trainare fino a 3,5 tonnellate, trasportare un carico utile di 1 tonnellata e attraversare un guado fino ad profondità di 700 mm.

Quattro gli allestimenti disponibili

Il Toyota Hilux 2026 ha una gamma che si struttura in quattro allestimenti: Hilux, Icon, Premium e Invicible. La versione d’accesso del nuovo pick-up, Hilux, disponibile a partire da 41.400 € propone una dotazione di serie già completa sia dal punto di vista dei contenuti tecniche che dei sistemi dedicati a sicurezza e assistenza alla guida. C’è poi la versione Icon, il cui listino parte da 47.700 €, che si arricchisce di dettagli estetici più raffinati e dotazione tecnologica più ricca. Un gradino sopra troviamo l’allestimento Premium, con prezzi da 50.100 €, che pone l’accento su comfort e qualità, proponendo un abitacolo più elegante, display centrale più grande e dotazioni superiori. Al top della gamma troviamo la versione Invincible, disponibile da 53.400 €, che si differenzia per l’aspetto più grintoso con inserti sui paraurti, finiture specifiche e cerchi in lega da 18 pollici.

In promo da 36.400 €, oltre che formule specifiche di finanziamento o noleggio

In occasione del lancio, Toyota propone il nuovo Hilux con un’iniziativa promozionale che permette di acquistare la versione entry-level al prezzo di 36.400 €, beneficiando inoltre, in fase di pre-ordini, di due accessori, ovvero spoiler e protezione del cassone, inclusi nel prezzo. Previste poi anche specifiche formule alternative all’acquisto, come quella di finanziamento con anticipo di 4.200 € e 48 rate mensili da 299 € o quella di noleggio, con KINTO che propone il pick-up con canone di 499 € al mese per 48 mesi, con anticipo di 7.500 €.

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