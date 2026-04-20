Toyota Yaris Cross 2026: il crossover cambia volto, confermati i motori full hybrid

La Toyota Yaris Cross si rinnova con il debutto del restyling che porta una ventata di freschezza stilistica sul piccolo crossover giapponese. Il design della nuova Yaris Cross, modello best seller nella gamma di Toyota, segue l’evoluzione estetica degli ultimi modelli del brand nipponico con un aggiornamento all’insegna della modernità e dell’eleganza.

Frontale tutto nuovo

La nuova Toyota Yaris Cross, che sarà disponibile sul mercato entro la fine di aprile 2026, si presenta con un anteriore completamente ridisegnato con l’adozione di una nuova griglia frontale, con trama a nido d’ape in tinta carrozzeria che riprende l’impostazione della sorelle maggiore RAV4, mentre la sezione inferiore verniciata di nero crea un effetto di continuità visiva con i passaruota neri che ne rimarcano l’aspetto da vettura che non disdegna il fuoristrada. Al rinnovamento del muso della Yaris Cross contribuiscono anche i nuovi gruppi ottici con fari a LED che ora hanno le luci diurne integrate. Si arricchisce poi la gamma di colori disponibili per la carrozzeria, con due nuove tinte: Precious Bronze (abbinato esclusivamente al tetto nero a contrasto) e Celestite Grey.

Interni più raffinati

Gli interni della nuova Toyota Yaris Cross propongono dettagli color platino, come il profilo sulla plancia e il rivestimento sul pannello della portiera. A secondo dell’allestimento, l’abitacolo del crossover giapponese propone dotazione che tra le altre cose offre i sedili sportivi, il portellone posteriore elettrico, l’illuminazione ambientale e il modulo di ricarica wireless per lo smartphone.

Due motorizzazioni ibride: 116 o 131 CV

Sul fronte delle motorizzazioni non ci sono novità, con la nuova Toyota Yaris Cross che conferma la gamma motori del modello precedente, con le due opzioni full hybrid, rispettivamente da 116 e 131 CV, che poggiano sul motore benzina tre cilindri 1.5 litri e a cui è associato il cambio a variazione continua e-CVT. La variante con motore da 116 CV è disponibile solo con trazione anteriore, mentre la versione più potente da 131 CV viene proposta anche con trazione integrale, rendendo la Yaris Cross un crossover urbano dal piglio decisamente più avventuroso e prestazionale anche lontano dall’asfalto.

Toyota Yaris Cross GR Sport

Per gli amanti della sportività c’è poi la Yaris Cross GR Sport, versione che trae ispirazione dalle vittorie di Toyota Gazoo Racing nel motorsport, portando sulla vettura un assetto votato al dinamismo, con sospensioni ottimizzate, ed un look più grintoso grazie a paraurti dedicato e cerchi da 18 pollici con design specifico. Disponibile solo con motore da 131 CV e trazione anteriore, la variante GR Sport ha interni specifici che prevedono sedili sportivi in pelle scamosciata con cuciture rosse, loghi GR e finiture in argento canna di fucile. L’equipaggiamento della Yaris Cross GR Sport include di serie le luci ambientali, la ricarica wireless per lo smartphone, il portellone elettrico e il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi.

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