Toyota Gazoo Racing Italy è presente al RallyLegend 2023

Il motorsport si prepara per un altro capitolo imperdibile: il RallyLegend 2023. San Marino, per la 21ª volta, diventerà l’epicentro di questo spettacolo, e Toyota – attraverso Toyota Gazoo Racing Italy – riafferma la sua presenza dominante, rivestendo per il secondo anno il ruolo di Sponsor ufficiale di uno degli eventi rallystici più prestigiosi a livello internazionale.

Ma andiamo a sviscerare la partecipazione della casa automobilistica nipponica. Non è solo una mera presenza: Toyota Gazoo Racing Italy non si limita ad affiancare la manifestazione, ma si immerge profondamente, sostenendo varie iniziative che mettono in luce l’eccellenza del brand.

Si parla, infatti, di un engagement tangibile da parte di Toyota Motor Italia che va oltre il semplice patrocinio: è allo stesso tempo sponsor, mobility partner e forza propulsiva dietro al Toyota Gazoo Racing-WRT. In questo contesto, sono previste attività di co-driving coinvolgendo ospiti d’eccezione e rappresentanti dei media.

Le GR010 e GR Yaris WRC Rally1 Hybrid sono le protagoniste

Le meraviglie tecniche del costruttore nipponico non saranno da meno. Nell’area Hospitality, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare la potenza pura della GR010. Questa, insieme alla Toyota GR Yaris WRC Rally1 Hybrid, rappresenta il vertice delle conquiste tecnologiche di Toyota, avendo già ottenuto titoli prestigiosi nei campionati del mondo Endurance e Rally. E per gli appassionati di merchandise? Una collezione dedicata griffata TGR sarà in bella mostra.

In pista, la GR Yaris WRC Rally1 Hybrid vedrà al volante due figure emblematiche: Jari Matti Latvala, attuale team principal del Toyota Gazoo Racing WRT, e Lorenzo Bertelli – affiancato dall’esperto Simone Scattolin.

Per chi si avvicina all’evento, da oggi fino al 15 ottobre, il Rallylegend Village promette di essere un’esperienza immersiva, con ben 180 iscritti pronti a dare spettacolo. Questi quattro giorni non saranno solo un tributo alla storia del rally, ma una celebrazione delle grandi performance sportive.

Rate this post