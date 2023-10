Fiat conquista numerosi premi agli ADCI Awards 2023

Fiat ha conquistato la bellezza di 6 premi all’edizione 2023 degli ADCI Awards, il riconoscimento più prestigioso della comunità creativa italiana, promosso dall’Art Director Club. Il marchio, insieme all’agenzia Leo Burnett, si è distinta quest’anno in più categorie con due progetti diversi.

Grande successo del marchio Fiat agli ADCI Awards 2023

Il progetto ‘No Grey’, realizzato dall’agenzia creativa Leo Burnett e prodotto da Twister Film, ha conquistato l’oro nella categoria “Corporate PR Communication”, l’argento nella categoria “Film” e il bronzo nella categoria “Social/Digital PR”. Il video, lanciato ad inizio estate, ha messo in evidenza la decisione strategica della principale casa italiana di smettere di produrre auto grigie. Olivier Francois, CEO di FIAT è protagonista di questo filmato in cui spiega la nuova strategia della casa torinese sopra una 600e che fa un tuffo dentro una enorme vasca da dove esce colorata. La clip è stata molto apprezzata e anche su YouTube ha ottenuto oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Notevole successo lo ha ottenuto anche il docufilm “ Pandelleria ”, anche questo realizzato dll’agenzia Leo Burnett e prodotto dalla casa di produzione Twister Film. Girato a Pantelleria, il film di 30 minuti ha conquistato l’oro nella categoria “Creative Effectiveness Media“, l’argento nella categoria “Brand Entertainment” e il bronzo nella categoria “Film”. Il docufilm non è solo un tributo alla Panda, che ormai da oltre 40 anni è una vera e propria icona, ma anche un tributo ai dipendenti dello stabilimento di Pomigliano d’Arco che costruiscono la Panda e che quindi hanno contribuito in modo decisivo al successo di questo famoso modello in tutto il mondo.

Rate this post