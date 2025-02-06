Trofeo Lancia 2025: aperte le iscrizioni, via il 9 maggio

Il ritorno di Lancia nel mondo dei rally è sempre più vicino. Il prossimo 9 maggio si aprirà l’attesissimo Trofeo Lancia 2025 ed ora sono state aperte le iscrizioni per l’evento, con sei rally in programma. Il monomarca costerà 2.500 euro per chi disputerà tutta la stagione, con un montepremi complessivo di 360mila euro.

La stagione

La stagione 2025 seguirà le tappe del CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally) a partire dal 9 maggio, quando scatterà il Rally Targa Florio, per poi proseguire quindici giorni dopo al Due Valli. Luglio vedrà l’importante appuntamento del Rally di Roma Capitale, valevole anche per l’Europeo. La kermesse capitolina sarà divisa in due gare per il Trofeo, permettendo ai team e ai piloti di ottimizzare i costi di trasferta e di puntare al doppio montepremi: la prima tappa varrà come Round 3, mentre la seconda tappa varrà come Round 4. Dopo la pausa estiva, il Trofeo Lancia sarà di scena al Rally del Lazio, prima del gran finale al Rallye di Sanremo, previsto per il 17 e 18 ottobre.

Costi e premi

Il costo dell’iscrizione all’intera stagione è di 2.500 euro, ma sono previste anche opzioni per chi parteciperà solo ad alcune delle 6 gare a calendario. Ci sarà una classifica assoluta generale e tre classifiche di categoria: Junior, che accoglierà tutti gli under 25 (nati a partire dal 1° gennaio 2001); Master, che racchiude i piloti tra i 25 e i 35 anni (nati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 2000); Expert, per tutti gli over 35 (nati prima del 1° gennaio 1990).

Il montepremi generale, come dicevamo, è molto ricco e pari a 360mila euro, ma il vincitore, se sarà un Under 35, avrà anche la possibilità di diventare pilota ufficiale e di disputare l’European Rally Championship 2026, al volante di una Lancia Ypsilon Rally4 HF Factory. Inoltre, sono previste tre ulteriori sfide all’interno di ogni gara: Miglior Performer, Miki Stage e Rally+, che distribuiranno punti bonus ai piloti e accenderanno ulteriormente la competizione.

Napolitano: “Un legame indissolubile”

La parole di Luca Napolitano, CEO del marchio italiano, sul via alle iscrizioni: “Lancia e rally: un legame indissolubile. Oggi compiamo un altro passo decisivo in questa eredità. Con il Trofeo Lancia, non stiamo solo riportando il marchio nei rally, ma stiamo creando una vera opportunità per i giovani talenti del motorsport di mettersi alla prova sul grande palcoscenico. Ma la nostra visione va oltre: vogliamo costruire una solida piattaforma di crescita, riaffermare il DNA vincente di Lancia nei rally e promuovere una comunità forte e appassionata attorno a questo progetto”.

