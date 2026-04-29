Genesis: il golf per lanciare la propria nuova gamma italiana

Genesis ha iniziato ufficialmente la sua avventura sul mercato italiano la scorsa settimana, con l’apertura degli ordini dei suoi primi tre modelli per il nostro Paese. Il marchio premium del Gruppo Hyundai, però, sta lanciando la sua offensiva in Italia anche con altre iniziative, non legate al prodotto, per farsi conoscere sempre maggiormente dal pubblico. È il caso della Genesis European Golf Cup, che vivrà oggi la sua seconda tappa a Roma nel Golf Club dell’Olgiata.

“Attraverso iniziative come Genesis European Golf Cup, vogliamo costruire relazioni autentiche e offrire esperienze coerenti con la nostra idea di ospitalità e attenzione al cliente, in un contesto che riflette perfettamente i valori di Genesis – ha spiegato Charles Fuster, il direttore del brand per l’Italia – Le tre tappe italiane del circuito accompagnano simbolicamente alcuni momenti chiave della nostra crescita in Italia e del nostro radicamento nel territorio”.

La Genesis European Golf Cup

Entrando più nel dettaglio, questo circuito mette in campo circa 80 golfisti per ciascuna tappa, in un ambiente selezionato, dove performance sportiva, relazioni e cura dell’esperienza si intrecciano secondo l’approccio del brand all’ospitalità. Quella di Roma, come dicevamo, è la seconda tappa, dopo il debutto a Padova delle scorse settimane. Questo breve circuito si chiuderà il prossimo 20 maggio, con l’appuntamento al Golf Club Carimate di Como.

Si tratta, in generale, di un appuntamento europeo, con sei sedi distribuite in quattro Paesi continentali, con classifiche separate per ogni nazione. Il format è, infatti, stato progettato non solo per offrire un’esperienza di gioco esclusiva, ma anche per dare ai partecipanti la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale europea che si terrà al Renaissance Club in occasione del Genesis Scottish Open, in programma in Scozia (North Berwick) dal 9 al 12 luglio 2026.

Il legame tra golf e Genesis non è legato solo alla sponsorizzazione dell’evento, ma anche con la partecipazione delle proprie vetture, appena sbarcate nel nostro Paese. Durante la tappa romana, gli ospiti avranno, infatti, l’opportunità di entrare in contatto diretto con la gamma Genesis disponibile per il mercato italiano, attraverso le attività di test drive.

La gamma italiana

Questa gamma è composta da tre modelli, almeno in questo momento di lancio in Italia. Dopo la presentazione dello scorso mese di gennaio, la scorsa settimana sono stati aperti gli ordini e la commercializzazione di queste vetture, che arriveranno a breve sulle nostre strade. Tutti i modelli sono accomunati dalla filosofia di design Athletic Elegance, da materiali di alta qualità e da un’esperienza costruita intorno al comfort e alla fluidità dell’interazione.

Si parte dalla GV60, un SUV premium compatto, quello probabilmente di maggiori volumi, con un disegno sportivo e distintivo. La dotazione di serie è molto ricca ed include i cerchi da 19 pollici, gli specchietti ripiegabili elettricamente, i vetri posteriori oscurati, il portellone elettronico, il display OLED da 27 pollici per l’infotainment, la ricarica wireless per smartphone e avanzati sistemi Adas con guida assistita di Livello 2. Tre le motorizzazioni disponibili, tutte elettriche: la Pure da 229 CV, la Premium da 318 CV e la Luxury da 490 CV. Tutte accoppiate alla batteria da 84 kWh, per un’autonomia WLTP fino a 561 km. Prezzi a partire da 56.400 euro.

Il secondo modello disponibile è la Electrified GV70, un SUV di segmento D elegante e dedicato a chi vuole viaggiare con la famiglia, con un’autonomia fino a 479 chilometri. È spinta dal doppio motore elettrico con potenza complessiva di 490 CV, accoppiato alla batteria da 84 kWh. Anche in questo caso, c’è un equipaggiamento già molto ricco sin dalla versione d’ingresso con cerchi in lega da 19 pollici, vetri posteriori e lunotto riscaldabile, barre sul tetto anodizzate, portellone elettrico, finitura cromata su maniglie porte e griglia anteriore, sedili elettrici con rivestimenti in pelle, display OLED da 27 pollici, autenticazione con impronta digitale, impianto audio con 8 diffusore e guida assistita di Livello 2. I prezzi di questo modello partono da 69.900 euro.

Infine, c’è la berlina premium di rappresentanza di segmento E: la Electrified G80. È l’ammiraglia del nuovo brand asiatico, disponibile solo nell’allestimento top di gamma Luxury, con fari anteriori Matrix LED, cerchi da 19 pollici, modanature e maniglie cromate, sedili in pelle con funzione di riscaldamento, regolazione elettrica e memory, climatizzatore bizona, display da 27 pollici, chiave digitale, guida assistita di Livello 2, sospensioni adattive e modalità one-pedal. Spinta dal doppio motore elettrico per 370 CV, con una batteria da 94,5 kWh e 570 km di autonomia, parte da un listino prezzi di 81.800 euro.

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