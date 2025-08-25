Volkswagen all’IAA Mobility 2025: nell’Open Space di Monaco saranno mostrate quattro novità

All’IAA Mobility di Monaco, Volkswagen ribadisce il proprio impegno per una mobilità accessibile a tutti con uno spazio aperto nel cuore della città. Dal 9 al 14 settembre, l’Open Space sarà visitabile gratuitamente, offrendo anteprime e occasioni di dialogo con il pubblico. Protagonista dell’evento sarà un SUV compatto 100% elettrico, svelato in anteprima mondiale a Odeonsplatz, che anticipa un futuro modello della famiglia ID., pensato per ampliare la gamma di veicoli elettrici urbani del Brand Group Core.

L’Open Space di Volkswagewn sarà aperto da martedì 9 settembre fino a domenica 14 settembre

Secondo Martin Sander, membro del CdA Volkswagen per Vendite e Marketing, l’IAA Mobility non è solo una fiera, ma un palcoscenico per raccontare innovazione e vicinanza al cliente. Lo stand aperto incarna questi valori, invitando alla scoperta di soluzioni sostenibili e prodotti emozionali. Volkswagen mostrerà come interpreta il futuro della mobilità: accessibile, tecnologico e sempre più integrato nella vita quotidiana.

“La show car dell’IAA completa la mobilità entry-level di Volkswagen per l’Europa: completamente elettrica e altamente efficiente. In termini di design, qualità, funzionalità e spazio, questa show car stabilisce nuovi standard nella sua categoria. Si tratta di una prospettiva concreta su un veicolo elettrico nella classe della T-Cross. L’auto sarà lanciata sul mercato già il prossimo anno”, afferma Kai Grünitz, responsabile Sviluppo Tecnico di Volkswagen.

Accanto alla show car, l’Open Space ospiterà anche la nuova T-Roc e la ID.3 GTX FIRE+ICE, realizzata con BOGNER FIRE+ICE, insieme alla storica Golf II Fire and Ice. Torna protagonista anche la Golf GTI EDITION 50, la GTI di serie più potente mai prodotta con 239 kW (325 CV). Esperienze interattive come il GTI History Wall, simulatori, AI lab e il Future Materials Lab offriranno un’immersione nel mondo Volkswagen. Tutti gli spazi saranno accessibili, con guide tattili, rampe e interpreti LIS.

