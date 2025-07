Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE: la serie limitata da 1990 esemplari ispirata alla Golf Mk2 Fire and Ice [FOTO]

Dopo averla presentata come one-off lo scorso anno, Volkswagen ha deciso di dare seguito alla ID.3 GTX FIRE+ICE realizzandola in versione di serie. Dunque il concept della ID.3 GTX ispirato alla Golf Mk2 del 1990 e realizzato in collaborazione con il marchio di moda sportiva BOGNER, entra in produzione diventando una serie limitata che sarà realizzata in soli 1990 esemplari.

Livrea viola scura perlata

Unendo tradizione, sportività e stile, la Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE si distingue per la carrozzeria in viola scura perlata con la tinta Ultra Violet Metallic che è un chiaro richiamo cromatico al colore originale della Golf Fire and Ice di 35 anni fa. A impreziosire il look esterno ci sono i dettagli in Flaming Red anodizzato sul profilo del tetto, un motivo geometrico sul montante posteriore, il logo Fire and Ice degli anni ’90 applicato sul spoiler posteriore, i fanali a LED oscurati e i cerchi Locarno da 20 pollici con finitura lucidi e dettagli rossi GTX al centro.

Contrapposizione blu-rosso nell’abitacolo

Gli interni della ID.3 GTX FIRE+ICE propongono uno schema bicolore con dettagli color On Fire Red per il lato guida e in Keep Cool Blue per il lato passeggero. Un contrasto cromatico che riguarda anche i sedili, ispirati alle giacche da sci BOGNER, le cuciture, i pannelli porte e i tappetini. La dotazione di bordo prevede tre pacchetti (Interior Plus, Convenience Package e Assistant).

Due livelli di potenza e autonomia fino a 591 km

In termini di powertrain, la Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE si propone con configurazione dual motor a trazione integrale, disponibile in due tagli di potenza: da 210 kW (286 CV) e 240 kW (326 CV). Entrambe le varianti hanno una coppia massima di 545 Nm e sono dotate di assetto sportiva, con la versione più potente, che dispone di serie delle sospensioni adattive DCC, che scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e raggiunge i 200 km/h di velocità massima autolimitata. Ad alimentare la componente elettrica per entrambe c’è una batteria da 79 kWh di capacità netta, che supporta la ricarica rapida fino a 185 kW in corrente continua (dal 10 all’80% in 26 minuti), per un’autonoma massima dichiarata di 591 km nel ciclo WLTP.

Non sappiamo se Volkswagen proporrà la ID.3 GTX FIRE+ICE anche sul mercato italiano, di certo sarà venduta in Germania dove la serie limitata viene proposta al prezzo di 56.020 €.

