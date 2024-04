Volkswagen Golf Variant 2024: una station con un tocco di modernità. Le caratteristiche

Oggi, ci immergiamo nel mondo della Volkswagen Golf Variant 2024, un’auto familiare che combina funzionalità e stile. Questa vettura del marchio tedesco si distingue per la sua coda allungata e la capacità di offrire più spazio, rendendola una scelta ideale per le famiglie.

Design esterno

Esteticamente, la Golf Variant mantiene una forte somiglianza con la Golf 8 berlina. Il frontale è dominato da fari sottili, nella nostra vettura in prova IQ.Light Matrix LED, ma di serie a LED classici. Il logo Volkswagen troneggia al centro della calandra, affiancato da un paraurti sportivo con fendinebbia X Design integrati. La vista laterale rivela i 35 centimetri in più della familiare, accentuati dai cerchi in lega da 18” (17” di serie) dal design moderno e con finitura diamantata ed i vetri posteriori oscurati.

Dimensioni e interni

La Golf Variant, essendo una station wagon, offre dimensioni più generose rispetto alla tradizionale hatchback. Misura 4,63 metri in lunghezza, 1,49 metri in altezza, 1,79 metri in larghezza ed un passo di 2,68 metri, offrendo così un ampio spazio per cinque passeggeri. L’abitabilità è notevole, con ampio spazio per le ginocchia e la testa dei passeggeri posteriori, mentre il quinto passeggero potrebbe trovare il tunnel centrale un po’ ingombrante.

Bagagliaio e comfort

Uno dei punti di forza della Golf Variant è il suo bagagliaio. Con una capacità che varia da 611 a 1.642 litri, offre un ampio spazio per i bagagli. Il portellone elettrico facilita il carico e lo scarico, e la soglia di carico bassa è un ulteriore vantaggio. All’interno, si trovano ganci, anelli e una presa da 12 Volt, oltre a una botola per gli oggetti lunghi.

Tecnologia e infotainment

L’abitacolo della Golf Variant è un connubio di spazio e tecnologia. I due schermi da 10,25 pollici per il quadro strumenti ed il sistema di infotainment sono i protagonisti. Il quadro strumenti è completamente personalizzabile dal conducente, offrendo una serie di dati utili, dai consumi ai media, fino alla navigazione. Il sistema di infotainment, nella vettura in prova, è il Navigator Discover Pro, che risponde rapidamente ai comandi e offre tutte le funzioni necessarie per i passeggeri, compresa la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, anche senza fili.

Motorizzazione e prezzo

La Golf Variant è disponibile con diverse opzioni di motorizzazione. Si parte da un prezzo di 31.100 euro con motori benzina da 1.498 cm3 e 116 CV/85 KW o motori benzina MHEV con le stesse caratteristiche. È disponibile anche un motore più potente da 1.498 cm3 e 150 CV/110 KW. Per chi preferisce il diesel, ci sono opzioni da 1.968 cm3 e 116 CV/85 KW o 1.968 cm3 e 150 CV/110 KW.

