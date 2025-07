Milano ZTL Quadrilatero: rinvio a settembre per le telecamere

“Rinviate a settembre”. Non è un voto scolastico, ma si tratta delle telecamere della nuova ZTL del Quadrilatero a Milano. È stato, infatti, deciso di rimandare di un paio di mesi l’accensione delle telecamere per rilevare le infrazioni nella zona a traffico limitato del capoluogo lombardo. Tuttavia, gli agenti della Polizia Locale potranno comunque sanzionare i trasgressori.

”Confronto con il tessuto produttivo e la cittadinanza”

È Arianna Censi, assessore della mobilità del Comune di Milano, a spiegare i motivi della decisione: “Avevo condiviso con tutte le associazioni a vario titolo interessate dalla Ztl Quadrilatero che ho incontrato – le sue parole – che i primi due mesi di attivazione delle telecamere sarebbero valsi come test, aprendo fin dall’inizio ad eventuali modifiche. Abbiamo avviato un confronto aperto e serio con il tessuto produttivo e la cittadinanza, che proseguirà nei prossimi giorni e ci permetterà di optare per le modifiche ritenuti utili e che non snaturino il provvedimento. Proprio raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto di prorogare il pre-esercizio”.

Attenzione ai vigili

Le telecamere, a dir la verità, sono già accese dallo scorso 12 maggio, ma servono attualmente solamente per monitorare i flussi di traffico. Appunto anche per poter studiare eventuali modifiche, come detto dall’assessore. Le multe, tuttavia, possono comunque essere fatte: gli agenti della Polizia Locale, infatti, possono sanzionare i trasgressori con una sanzione di 83 euro.

Quando le telecamere verranno attivate anche per le multe, quest’ultime saranno recapitate direttamente a casa del trasgressore e la cifra sarà un po’ più alta: 95 euro. Ricordiamo che, a differenza di Area B e Area C, questa ZTL è attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, escluso alcune eccezioni.

