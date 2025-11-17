Volkswagen T-Roc R 2027: le prime immagini della sportiva [TEASER]

Alla fine di agosto è stata svelata la nuova Volkswagen T-Roc. La seconda generazione del SUV compatto di successo del marchio tedesco, con milioni di esemplari venduti a livello mondiale, è più grande e con motori solo ibridi. Ma, nei prossimi mesi, arriverà anche la versione rinnovata ad alte prestazioni: la T-Roc R. Il capo designer Andreas Mindt ha svelato i primi teaser su Instagram.

Cosa ci dicono i bozzetti

Il direttore ‘estetico’ del marchio di Wolfsburg ha pubblicato due bozzetti sul social, in cui si notano alcuni elementi più cattivi, rispetto alla versione di serie: “Energia R pura”, viene scritto nel post, in cui sono state pubblicate le immagini. In particolare, ci sono dei paraurti più aggressivi, prese d’aria maggiorate e cerchi con una finitura distintiva nel bozzetto in cui viene mostrata una parte dell’anteriore, mentre nel posteriore si notano soprattutto i terminali di scarico.

Le altre indiscrezioni

Della futura Volkswagen T-Roc R hanno parlato i colleghi di Autocar, in cui si parla di sedili sportivi dedicati all’interno dell’abitacolo e, soprattutto, dell’adozione del motore mild hybrid con una potenza di 333 cavalli, derivato da quello della Golf R. Un propulsore abbinato al cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti ed alla trazione integrale 4Motion.

Realizzata sulla piattaforma MQB Evo di Volkswagen, la nuova T-Roc R avrà probabilmente un telaio aggiornato per migliorare maneggevolezza e stabilità. In particolare, lavorando soprattutto su sospensioni riviste ed un impianto frenante specifico per questa versione.

Uscita

Servirà comunque attendere un po’, per vederla in versione definitiva. Si parla del 2027 come anno di approdo sul mercato, con possibile presentazione a fine anno prossimo. Con nuove anticipazioni nei prossimi mesi.

