Suzuki sceglie Campo Imperatore per il 14° Raduno 4×4

Sabato 20 settembre, gli appassionati di fuoristrada si daranno appuntamento a Campo Imperatore per il 14° Raduno 4×4 Suzuki. Immerso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l’altopiano abruzzese – soprannominato “Piccolo Tibet” per i suoi scenari ampi e incontaminati – accoglierà i partecipanti in un contesto naturale di rara bellezza, a oltre 1.800 metri di quota. L’iniziativa è aperta a tutti i possessori di Suzuki 4×4, senza limiti di modello o anno di immatricolazione. Un’occasione per vivere la propria passione all’aria aperta, tra percorsi off-road e un forte senso di condivisione.

Il percorso del 14° Raduno 4×4 Suzuki, previsto per sabato 20 settembre 2025, è pensato per accogliere tutti i modelli Suzuki a trazione integrale, offrendo un’esperienza divertente e accessibile, immersa nella natura. Il tracciato include varianti più tecniche dedicate ai veicoli dotati di marce ridotte, così da garantire il giusto grado di sfida per ogni partecipante. Ogni segmento sarà chiaramente segnalato, con lo staff presente lungo il tragitto per fornire supporto, aprire e chiudere la carovana e intervenire nei punti più impegnativi.

Dopo il pranzo, i partecipanti potranno scegliere tra un ulteriore giro off-road o un’area “Parco Giochi” dove mettere alla prova le abilità di guida. Le iscrizioni sono aperte dal 10 luglio sul sito Suzuki, con costi differenziati in base al numero di partecipanti per equipaggio. La quota comprende pranzo, kit di benvenuto e accesso alle attività pomeridiane. I posti sono limitati e le iscrizioni chiudono il 31 agosto.

