Walter De Silva e Pininfarina lanciano UNICUM: il programma di auto uniche su misura

Dalla collaborazione tra Walter De Silva Automotive (WDS), studio di design fondato dallo storico designer automobilistico con oltre 50 anni di esperienza, e Pininfarina è nato UNICUM, un nuovo programma dedicato alla creazione di automobili uniche al mondo, concepite come opere d’arte. L’annuncio della nuova collaborazione tra WDS e Pininfarina è avvenuto durante “WDS 754”, l’evento che ha celebrato i 75 anni di Walter De Silva e i suoi 54 anni di carriera.

Creazioni uniche sotto il brand DESILVA

Dal programma UNICUM, che sarà sviluppato sotto la direzione artistica di Walter De Silva, nasceranno dunque delle one-off, dando la possibilità ai collezionisti di completare la propria collezione con auto uniche, “a misura” della propria storia personale. Ponendosi l’unicità come condizione prioritaria, UNICUM rappresenta il punto d’incontro tra collezionista, designer e carrozzerie. Tutte le creazioni di questo nuovo programma di vetture uniche nasceranno sotto il brand DESILVA, che per la prima diventa marchio a sé stante e si fa garanzia della più alta espressione di artigianalità.

Il ruolo di Pininfarina

A dare concretezza alle one-off di UNICUM sarà Pininfarina che metterà al servizio del progetto la propria eccellenza ingegneristica e manifatturiera. Le vetture saranno costruite nell’atelier Pininfarina di Cambiano, in provincia di Torino. Paolo Dellachà, amministratore delegato di Pininfarina, commentando il lancio di questo nuovo progetto ha affermato: “Fin dagli anni ’30 trasformiamo visioni complesse in automobili uniche. Unire la nostra capacità di coniugare maestria artigianale e tecnologie avanzate con il design di Walter De Silva è per noi un’opportunità speciale. Mettere il nostro know how al servizio di un designer del suo calibro significa dare forma a un progetto che interpreta al meglio la nostra tradizione e la nostra vocazione a creare bellezza destinata a durare”.

Opere di cultura automobilistica

L’obiettivo di UNICUM è fornire una nuova idea di lusso, non ostentato, ma consapevole, creando ogni volta, attraverso l’attuazione di un progetto di coachbuilding contemporaneo, un’opera di cultura automobilistica, con ogni vettura che avrà la sua propria narrazione, il suo proprio linguaggio estetico e la sua propria identità.

Una visione che Walter De Silva chiarisce così: “Il nostro è un progetto profondamente ambizioso. Vogliamo interpretare una nuova era del lusso, in cui bellezza ed eleganza dialogano con la tecnologia più avanzata in una sintesi perfetta. La scelta di Pininfarina è stata naturale: condividiamo la stessa tensione verso la purezza delle linee, la precisione e l’ambizione artistica. Ogni modello UNICUM non sarà solo un’automobile, ma un oggetto culturale destinato a lasciare un segno nel linguaggio del design automobilistico”.

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