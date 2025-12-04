Tensei è il nome scelto per la prima supercar stradale di JAS

4 Dicembre, 2025

In occasione dell’evento dedicato a super e hypercar organizzato a novembre da SPS Global Ltd sul celebre circuito giapponese Fuji Raceway, JAS ha svelato in anteprima mondiale la sua prima vettura stradale ad alte prestazioni: Tensei, nome giapponese che significa “rinascita”. La scelta del nome non è casuale: Tensei rappresenta la filosofia del progetto JAS, che prende spunto dalla prima generazione della Honda NSX per reinterpretare il concetto di Gran Turismo con un approccio moderno, senza tradire il DNA della versione originale.

La nuova supercar, firmata Pininfarina, è realizzata con una carrozzeria completamente in fibra di carbonio, garantendo leggerezza, resistenza e un design elegante e filante. La piattaforma di base della vettura deriva dalla Honda NSX prodotta nei primi anni ’90, ma completamente rivista per integrare soluzioni tecnologiche d’avanguardia.

Dal punto di vista tecnico, la JAS Tensei beneficia di una meccanica altamente sofisticata, sviluppata grazie all’esperienza trentennale del brand nel motorsport, dove JAS ha conquistato fama internazionale per la sua attività nelle competizioni. Il know-how accumulato nel corso di decenni di gare ha permesso di trasferire in chiave stradale tecnologie e soluzioni tipiche delle vetture da corsa, offrendo prestazioni elevate senza rinunciare alla guidabilità tipica di una GT.

Con la questa nuova super car, JAS in un solo colpo celebra il proprio legame con la Honda NSX originale, ma da anche il via all’inizio di una nuova era per la casa giapponese nel settore delle vetture sportive stradali. Il progetto che mette insieme design italiano, ingegneria giapponese e una visione moderna del Gran Turismo, pone di certo le basi per una supercar che promette di diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di auto ad alte prestazioni di tutto il mondo.

