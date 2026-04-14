Pininfarina alla Milano Design Week: tra icone del passato e visioni del futuro, il design diventa racconto

Alla Milano Design Week Pininfarina ha deciso di costruire un percorso diffuso capace di raccontare la propria identità progettuale attraverso più luoghi, più momenti e più linguaggi. È una partecipazione che mette in scena il cuore stesso del marchio: la capacità di tenere insieme heritage e innovazione, cultura del design e sperimentazione, memoria storica e visione futura.

Pininfarina sarà protagonista della mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”

Dal 20 al 26 aprile, il nome Pininfarina sarà tra i protagonisti della mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”, allestita in Via Tortona 35. Un appuntamento che celebra il format ideato da Andrea Levy, capace dal 2015 di trasformare città come Torino, Milano e Monza in grandi teatri urbani dedicati all’automobile. In questo contesto, la presenza di Pininfarina assume un significato preciso: portare in esposizione due vetture che sintetizzano, meglio di molte parole, la continuità del suo linguaggio stilistico.

Da una parte c’è la Battista Nino Farina, espressione estrema della contemporaneità del brand. Dall’altra la Honda HP-X, concept del 1984 che oggi torna a parlare al pubblico con una forza sorprendentemente attuale. Due vetture lontane nel tempo, ma vicine nella capacità di incarnare la ricerca formale, l’innovazione tecnica e quella tensione costante verso il futuro che da sempre caratterizza la firma Pininfarina.

La Battista Nino Farina rappresenta il vertice dell’attuale visione del marchio. È un’hyper GT esclusiva che unisce prestazioni estreme e raffinatezza stilistica, rendendo omaggio al primo campione del mondo di Formula 1. La sua livrea Rosso Nino con dettagli Glorioso Gold e decal “01” ne sottolinea il carattere celebrativo, mentre i 1.900 CV dichiarano senza esitazioni la sua natura di manifesto tecnologico. Non è soltanto una vettura ad altissime prestazioni, ma un oggetto di design che dimostra come velocità, eleganza e identità possano convivere in un unico progetto.

Accanto a lei, la Honda HP-X offre una lettura diversa ma complementare. Nata dalla collaborazione con Honda nel 1984 e recentemente restaurata presso le officine Pininfarina di Cambiano, questa concept car anticipava in molti aspetti la futura NSX. Il suo design a cuneo, le soluzioni aerodinamiche avanzate e l’uso pionieristico di materiali leggeri come fibra di carbonio e Kevlar raccontano una stagione di grande sperimentazione, ma soprattutto mostrano quanto Pininfarina fosse già allora capace di interpretare il futuro con largo anticipo.

Il momento più strategico della settimana arriverà però il 21 aprile, quando Pininfarina sarà protagonista a Terrazza Martini dei Car Design Dialogues organizzati da Car Design News. Il panel, intitolato “Vision to Form: at the Heart of Pininfarina Design”, offrirà uno sguardo approfondito sul processo creativo dell’azienda. A prenderne parte saranno l’amministratore delegato Paolo Dellachà, l’Head of Exterior Design Dimitri Vicedomini e il Chief Creative Designer Tigran Lalayan, con il contributo anche del team di Pininfarina Shanghai.

Sarà un’occasione preziosa per capire come nasce oggi un progetto firmato Pininfarina, come si sviluppa nel dialogo tra competenze, sensibilità e culture differenti, e come la creatività venga tradotta in forma industriale senza perdere coerenza e valore espressivo. Un tema particolarmente attuale per un marchio che continua a lavorare su scala internazionale, restando però riconoscibile per rigore, eleganza e visione.

Proprio durante questo incontro sarà presentato in anteprima mondiale il progetto JAS Tensei, di cui verrà svelato anche il modello in scala 1:5. Il nome, che in giapponese significa “rinascita”, sintetizza bene il senso dell’operazione: reinterpretare la prima generazione della Honda NSX secondo una nuova idea contemporanea di Gran Turismo. Firmata da Pininfarina e sviluppata per JAS Motorsport, la vettura nascerà su base Honda NSX anni ’90, con carrozzeria interamente in fibra di carbonio e soluzioni tecniche derivate dal motorsport. Un progetto che promette di tenere insieme fedeltà al DNA originale e innovazione stilistica e tecnologica.

La JAS Tensei sarà poi al centro di un ulteriore appuntamento internazionale, il Grand Prix de Monaco Historique, in programma dal 24 al 26 aprile. In quell’occasione clienti, VIP e media avranno modo di incontrare il team creativo di Pininfarina e approfondire da vicino il percorso che ha portato alla nascita di una vettura già candidata a diventare un’icona.

Sempre il 21 aprile, ma in serata, la Battista Nino Farina lascerà temporaneamente Via Tortona per raggiungere Brera, dove sarà protagonista di un evento privato presso la showroom di Reflex, partner storico di Pininfarina nel product design. Un passaggio che rafforza ulteriormente il messaggio della Milano Design Week: il linguaggio Pininfarina non si esaurisce nell’automobile, ma si estende all’arredo e agli oggetti, mantenendo intatti purezza delle linee, innovazione e cura del dettaglio.

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