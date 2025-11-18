Leapmotor A10: svelate le prime immagini del nuovo SUV compatto del brand cinese

Leapmotor A10 è stato svelato in Cina con le prime immagini ufficiali in vista della sua anteprima, prevista per il 21 novembre. Questo piccolo SUV punta a entrare nel mercato globale come concorrente della BYD Atto 2. Questo modello colmerà una lacuna nella gamma di Leapmotor andando ad inserirsi tra la conveniente city car T03 e la berlina compatta B05. Si tratta di un piccolo crossover con propulsione completamente elettrica. Il suo esterno è in linea con il linguaggio stilistico distintivo del marchio, presentando un frontale chiuso con una presa d’aria trapezoidale e fari ovali.

Ecco le prime immagini ufficiali del nuovo SUV compatto Leapmotor A10

Tra le altre caratteristiche di Leapmotor A10 notiamo la presenza di un sensore LiDAR sul tetto, montanti posteriori anneriti e maniglie delle porte a filo, mentre la porta di ricarica è collocata nel parafango anteriore sinistro. Le finiture in plastica grigia attorno ai passaruota e ai paraurti donano al veicolo un aspetto robusto, completato da gruppi ottici posteriori rettangolari e telecamere nei parafanghi anteriori per il monitoraggio degli angoli ciechi.

Il profilo dell’A10 ricorda molto quello della BYD Atto 2, con sbalzi posteriori corti, cofano alto e finiture plastiche inferiori. Sebbene le dimensioni ufficiali non siano ancora note, si prevede che saranno simili a quelle dell’Atto 2: 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza.

Per il momento i responsabili di Leapmotor hanno svelato due colori di carrozzeria per la nuova Leapmotor A10. Il primo è il Seaweed Green e il secondo è l’Acorn Brown. È molto probabile che una di queste tonalità sia il colore scelto per il debutto ufficiale del nuovo crossover. Ulteriori informazioni su questa vettura saranno divulgate al Salone dell’Auto di Guangzhou.

