1000 Miglia 2024: dall’11 al 15 giugno la quarantaduesima rievocazione della Freccia Rossa

La 1000 Miglia 2024 la leggendaria corsa automobilistica, nota come “La Corsa più bella del mondo”, è pronta a stupire nuovamente dal 11 al 15 Giugno. Quest’anno, le splendide auto d’epoca, costruite tra il 1927 e il 1957, affronteranno un viaggio di 2200 chilometri suddiviso in cinque tappe, seguendo il format introdotto l’anno scorso. Il percorso antiorario, una novità che omaggia le storiche prime edizioni della 1000 Miglia, aggiungerà un tocco di epicità a questa sfida tra le vetture classiche.

Dall’11 al 15 giugno si svolgerà la 1000 Miglia 2024

Il primo emozionante traguardo della 1000 Miglia 2024 si terrà a Torino: per la prima volta dopo gli anni ’47 e ’48, il corteo farà sosta nella città Sabauda. Accolte dalla Mole Antonelliana, che risplenderà sotto la Freccia Rossa, le vetture d’epoca percorreranno le strade del centro fino all’arrivo in Piazza San Carlo. Una novità di quest’anno è la tappa a Genova, che ospiterà il pranzo del secondo giorno. Le altre fermate includono Viareggio, Roma e San Lazzaro di Savena, arricchendo il percorso con la loro unicità.

La giornata di domenica 9 Giugno si aprirà con il preludio della gara: le verifiche tecniche e sportive avranno luogo al Paddock del Brixia Forum. Questo momento darà il via alle celebrazioni, che proseguiranno alle 16:30 con l’inaugurazione del Villaggio 1000 Miglia in Piazza Vittoria. Dopo due ore, l’atmosfera si scalderà con l’avvio dei motori per la settima edizione del Trofeo Gaburri, un evento che porterà le auto d’epoca a competere lungo il Corso Zanardelli fino al Castello di Brescia, per poi concludersi in Piazza Paolo VI.

In apertura del leggendario corteo delle auto d’epoca, sfileranno le Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le vetture Full-Electric della 1000 Miglia Green. Seguiranno, a chiudere la parata, le Supercar e Hypercar della 1000 Miglia Experience.

Alla 1000 Miglia 2024 prosegue l’innovativo progetto 1000 Miglia Autonomous Drive in collaborazione con il Politecnico di Milano: il veicolo autonomo, guidato dal robo-driver, verrà svelato durante l’inaugurazione del Villaggio e, sotto la guida di Matteo Marzotto, mira a percorrere la maggior parte del percorso in autonomia. La 1000 Miglia Charity, a favore del IEO – Women’s Cancer Center, vedrà il ritorno di illustri figure dello spettacolo, confermando il suo impegno sociale e benefico.

