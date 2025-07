Dal 1° agosto dazi del 30% su beni Ue: Trump scrive a von der Leyen e avverte l’Europa

Dazi all’Unione Europa al 30% su tutte le merci a partire dal 1° agosto. È quanto deciso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha pubblico sul social Trurth la sua lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l’introduzione dal primo agosto di tariffe al 30% su tutti i beni in arrivo dall’Unione europea.

Aumenti proporzionali aggiuntivi al 30% in caso di reazione dell’Ue

Smentendo le aspettative più ottimistiche, Trump ha optato per la linea dura nei confronti della Ue, minacciando ritorsioni con aumenti proporzionali incrementali al 30% in caso di reazione da parte di Bruxelles: “L’Unione Europea – si legge nella lettera del presidente americano – consentirà un accesso completo e aperto al mercato degli Stati Uniti, senza che ci vengano addebitate tariffe doganali, nel tentativo di ridurre l’elevato deficit commerciale. Se per qualsiasi motivo decidete di aumentare le vostre tariffe e di reagire, l’importo, qualunque sia l’aumento scelto, verrà aggiunto al 30% che applichiamo”.

Nella lettera indirizzata all’Unione Europea Trump assicura poi l’azzeramento delle tariffe doganali alle aziende europee che decidessero di costruire o produrre prodotti negli Stati Uniti. Il presidente americano lascia aperta la porta al dialogo con l’Ue ma solo in caso di “apertura del mercato” agli Usa: “Se desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti – scrive Trump – ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera. Queste tariffe potrebbero essere modificate, al rialzo o al ribasso, a seconda del nostro rapporto con il vostro Paese”.

Von der Leyen: “Lavoriamo a un accordo, ma pronti a contromisure”

Immediata la reazione della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che ha dichiarato: “Prendiamo atto della lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Trump. L’imposizione di dazi del 30% sulle esportazioni dell’Ue sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell’Atlantico. Restiamo pronti – ha proseguito von der Leyene – a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il primo agosto. Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell’Ue, inclusa l’adozione di contromisure proporzionate, se necessario”.

Governo italiano: “Sostegno a sforzi della Ue”

Anche da parte del Governo italiano è arrivata la risposta alla lettera di Trump: “Confidiamo nella buona volontà di tutti gli attori in campo – si legge in una nota di Palazzo Chigi – per arrivare a un accordo equo, che possa rafforzare l’Occidente nel suo complesso, atteso che – particolarmente nello scenario attuale – non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Il governo italiano continua a seguire con grande attenzione lo sviluppo dei negoziati in corso tra Unione Europea e Stati Uniti, sostenendo pienamente gli sforzi della Commissione Europea che verranno intensificati ulteriormente nei prossimi giorni”.

