A2A e Metro Italia siglano accordo per lo sviluppo della mobilità elettrica

A2A, attraverso la sua controllata A2A E-Mobility, e Metro Italia hanno stretto un accordo per l’installazione di 156 stazioni di ricarica dedicate a veicoli elettrici e ibridi plug-in in 33 punti vendita METRO situati in 14 Regioni italiane. Questa partnership si rivolge al settore Horeca, con soluzioni innovative per la mobilità sostenibile.

Ad oggi sono già attive 94 prese di ricarica A2A in 19 punti vendita Metro in Italia

Le stazioni di ricarica offerte da A2A includono colonnine Quick, che funzionano a corrente alternata con una potenza fino a 22 kW, e modelli Fast e Ultrafast, a corrente continua, con potenze variabili tra 50 e 100 kW. Gli utenti potranno scegliere tra ricariche veloci e opzioni più lente, in base alle proprie necessità.

Attualmente, sono operativi 94 punti di ricarica in 19 punti vendita Metro, distribuiti in località come Milano, Torino, Bologna, Verona e altre città. Ulteriori installazioni sono pianificate in regioni come Lazio, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, per raggiungere il totale previsto di 156 punti di ricarica.

“La mobilità elettrica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della transizione energetica e può offrire un contributo significativo al percorso di decarbonizzazione” – dichiara Fabio Pressi, Amministratore Delegato di A2A E-Mobility. “Il nostro impegno è rivolto alla realizzazione di un’infrastruttura di ricarica diffusa in tutta Italia, con soluzioni avanzate in grado di soddisfare le esigenze di chi già utilizza veicoli elettrici e di incoraggiare chi sta valutando questa opzione sostenibile”.

“La collaborazione con Metro Italia si inserisce perfettamente in questa strategia: attraverso le installazioni nei loro parcheggi, aumentiamo in modo rilevante la disponibilità di stazioni di ricarica, contribuendo in maniera concreta agli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo A2A, che punta a superare i 26.000 punti di ricarica attivi entro il 2035 in tutto il Paese”.

Rate this post