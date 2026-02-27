Previsioni traffico e meteo 27 febbraio-1° marzo: c’è l’anticiclone

I mesi più freddi dell’anno stanno ormai terminando e ci si avvia verso la stagione più bella, anche se servirà ancora un mesetto per aprire il periodo delle gite fuoriporta. Chiuso anche il periodo di carnevale, la prossima festività sarà Pasqua ad inizio aprile e, di conseguenza, ci attende un mese con spostamenti piuttosto limitati, ma con un meteo probabilmente più mite e piacevole.

Le previsioni del traffico

Ultimi weekend sulle piste da sci, con la consueta attenzione soprattutto sull’A5 della Valle d’Aosta e sulla A22 del Brennero per possibile traffico, mentre per il resto non sono previsti particolari disagi sulla nostra rete di strade e autostrade. Attenzione però all’A1, nel tratto tra Firenze sud e Incisa, dove ci saranno chiusure notturne e corsie ridotte nei prossimi due weekend, per l’ampliamento dell’autostrada a tre corsie. Possibili, dunque, incolonnamenti e disagi, in entrambe le direzioni. Il blocco dei mezzi pesanti resta il consueto: domenica dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Sul fronte meteo, l’anticiclone prosegue ad essere presente sull’Italia, portando tempo stabile e la prevalenza di giornate soleggiate. Anche se aumenterà gradualmente la nuvolosità ed il rischio di nebbie in pianura, soprattutto nelle ore mattutine e serali. Domenica potrebbe arrivare qualche goccia di pioggia sull’arco alpino, in particolare in Piemonte.

Le temperature restano più alte della consueta media stagionale. Le minime si avvicineranno a quota 10 gradi, anche in alcune zone settentrionali, mentre le massime supereranno i 15 gradi in buona parte del Paese, toccando anche i 17-18° in alcune località. La situazione meteo non dovrebbe cambiare nei primi giorni della prossima settimana in Italia.

