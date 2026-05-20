Genesis European Golf Cup, gran finale a Carimate

La Genesis European Golf Cup arriva al Golf Club Carimate, in provincia di Como, per l’ultima tappa del calendario italiano. Dopo gli appuntamenti al Golf Club della Montecchia di Padova e al Golf Club dell’Olgiata di Roma, il circuito amatoriale firmato Genesis chiude così il suo primo percorso nel nostro Paese, confermando il legame sempre più stretto tra il brand premium coreano e il mondo del golf.

La tappa al Golf Club Carimate chiude il primo calendario italiano della Genesis European Golf Cup

Il torneo nasce per riunire golfisti, clienti e appassionati in contesti selezionati, dove la dimensione sportiva si affianca all’esperienza di marca. Non solo competizione, quindi, ma anche ospitalità, relazione e attenzione al dettaglio, elementi che Genesis considera parte integrante della propria identità.

Il circuito è presente in diversi Paesi europei e si inserisce in una strategia internazionale più ampia, che vede Genesis già protagonista accanto a importanti appuntamenti professionistici come il Genesis Scottish Open nel Regno Unito e il Genesis Invitational negli Stati Uniti. La tappa di Carimate chiude un percorso europeo che, tra aprile e maggio 2026, coinvolge sei sedi in quattro Paesi.

In Italia ogni appuntamento accoglie circa 80 golfisti, offrendo ai partecipanti anche la possibilità di rappresentare il Paese alla finale europea, in programma al Renaissance Club durante il Genesis Scottish Open. A Carimate, inoltre, gli ospiti potranno conoscere da vicino la gamma Genesis disponibile per il mercato italiano attraverso attività di test drive dedicate.

“Con la tappa di Carimate si chiude il primo percorso italiano della Genesis European Golf Cup”, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia. “Il golf è per Genesis un ambiente naturale in cui costruire relazioni autentiche, perché unisce attenzione, concentrazione e cura del dettaglio”. L’iniziativa accompagna il debutto commerciale del marchio in Italia, avvenuto a gennaio dopo un percorso internazionale iniziato con la fondazione del brand a Seul nel 2015. Genesis ha da poco aperto listini e ordinabilità della gamma elettrica composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80.

La GV60 è il C-SUV premium compatto con architettura a 800V, autonomia fino a 561 km WLTP e prezzo da 56.400 euro. Electrified GV70, D-SUV elettrico orientato a comfort e versatilità, parte da 69.900 euro. Electrified G80, berlina premium elettrica di segmento E, è disponibile da 81.800 euro.

Tutti i modelli condividono la filosofia stilistica Athletic Elegance e sono supportati dal programma 5 Year Care Plan, che include cinque anni di garanzia, manutenzione programmata, assistenza stradale, connettività e aggiornamenti software. Genesis sta inoltre costruendo una rete selezionata sul territorio. Il primo showroom ha aperto a Padova presso Ferri Auto, mentre il secondo arriverà a Roma entro l’estate.

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