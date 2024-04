Alfa Romeo Junior: al via gli ordini in Italia

Alfa Romeo nelle scorse ore ha reso disponibile online il configuratore di Alfa Romeo Junior. Attualmente disponibile solo nella serie di lancio Speciale, questa B-SUV può essere ordinata con un powertrain ibrido da 136 CV al prezzo di 31.900 euro, oppure in versione completamente elettrica, con un motore da 156 CV e un listino che parte da 41.500 euro (incentivi statali esclusi).

Al via gli ordini per acquistare Alfa Romeo Junior

Ricordiamo che Alfa Romeo Junior, che in precedenza era conosciuta con il nome di Alfa Romeo Milano, nella sua versione ibrida è equipaggiata con un motore tre cilindri da 1.2 litri, che produce 136 CV e 230 Nm di coppia massima, accoppiato a un motore elettrico da 29 CV e un cambio automatico a sei rapporti. Ha una velocità massima di 206 km/h e può raggiungere i 100 km/h da fermo in soli 8,9 secondi. La versione elettrica invece dispone di un propulsore da 156 CV di potenza e 260 Nm di coppia.

Ovviamente cresce la curiosità di sapere come questo modello sarà accolto sul mercato dai clienti italiani dopo le numerose polemiche di cui è stato oggetto negli scorsi giorni. Basti ricordare il clamoroso cambio di nome avvenuto nel giro di 24 ore che ha fatto parlare il mondo. Ricordiamo infine che per l’acquisto di Alfa Romeo Junior sono disponibili offerte di finanziamento: per la versione ibrida, è richiesto un anticipo di 8.967,36 euro seguito da 35 rate mensili da 200 euro, con una rata finale di riscatto di 20.610,30 euro mentre per la versione completamente elettrica, è richiesto un anticipo di 12.067,36 euro, 35 rate mensili da 200 euro e una maxirata finale di 24.785,99 euro.

Rate this post