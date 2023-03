Alfa Romeo: on air il quarto episodio di “Beyond the Visible” [VIDEO]

Alfa Romeo ha annunciato che da oggi sul suo canale di YouTube è disponibile “Measuring the unmeasurable“, il quarto di cinque episodi che esplorano “dietro le quinte” il team Alfa Romeo F1 mentre gareggia nella disciplina automobilistica più seguita al mondo. Questo è l’ultimo episodio di “Beyond the Visible“, l’affascinante serie di documentari del marchio Alfa Romeo che ha già riscosso un grande successo nei suoi primi tre episodi.

Alfa Romeo: online il quarto episodio di Beyond the Visible

Il tema della nuova puntata è l’aerodinamica, la scienza che studia la dinamica dell’aria per “controllare” resistenza, attrito e movimento, cioè tutto ciò che influenza il comportamento della monoposto in gara e ne migliora l’efficienza, velocità e prestazioni. Si tratta di un compito fondamentale e complesso affidato ai progettisti e ingegneri del team Alfa Romeo F1, che lavorano a stretto contatto con gli ingegneri motoristi e ciclistici con l’obiettivo di progettare una monoposto conforme ai nuovi regolamenti e, allo stesso tempo, garantendo un’ottima performance in pista.

Creato per appassionare anche chi non è esperto di Formula 1, il nuovo episodio della serie pensata da Alfa Romeo affronterà dinamicamente i fenomeni più rilevanti di questa disciplina: il drag, ovvero la resistenza al movimento, e il downforce, che rappresenta la forza verso il basso. Viene inoltre evidenziato il funzionamento dei singoli componenti aerodinamici: dalle ali anteriori, che gestiscono il flusso d’aria attorno alle gomme e il flusso d’aria verso il resto della vettura, all’ala posteriore, che definisce il carico aerodinamico complessivo.

Il compito più difficile per gli ingegneri è trovare la configurazione ideale, ovvero un compromesso tra il carico aerodinamico generato dalle ali e la carrozzeria della monoposto adatta alle curve e una bassa resistenza che le consenta di “tagliare” l’aria ad alta velocità in linea retta.



