Alfa Romeo Tonale: a Pomigliano prodotte 100.000 unità del SUV

Alfa Romeo Tonale festeggia un traguardo importante. Presso lo stabilimento “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco è stata prodotta nelle scorse ore l’unità numero 100.000 del primo SUV di segmento C del Biscione. Il modello numero 100.000 è una versione Sprint in Rosso Alfa, destinata al mercato italiano. Ricordiamo che Tonale è stato svelato nel febbraio del 2022 e dopo qualche mese si sono aperti gli ordini. Il SUV che ha preso il posto di Giulietta nella gamma di Alfa Romeo ha subito conquistato il cuore di numerosi clienti.

A Pomigliano prodotta l’unità numero 100.000 di Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale è prodotta a Pomigliano su una linea dedicata dello stabilimento da dove poi viene esportata in tutto il mondo. Questo modello della casa milanese unisce design italiano distintivo a tecnologie avanzate, con un’interfaccia digitale che integra un quadro strumenti “telescopico” da 12,3” e un sistema infotainment da 10,25”. Progettata per offrire un’esperienza di guida unica, la gamma motori comprende versioni ibride Plug-In da 280 CV, ibride da 160 CV e un motore Turbo Diesel da 130 CV. L’allestimento Intensa, la versione top di gamma, si distingue per cerchi in lega da 20″ con dettagli in oro brillante e finiture Dark Miron, interni raffinati con Alcantara e un impianto audio Harman Kardon da 470 W, rendendo la Tonale un SUV completo ed esclusivo.

Da quando è stato lanciato sul mercato Alfa Romeo Tonale oltre ai clienti ha conquistato anche la critica avendo ricevuto una moltitudine di premi. Tra questi ricordiamo il titolo di “Green SUV of the Year 2024” ricevuto negli USA dalla rivista Green Car Journal. Inoltre è stata rapidamente nominata “Auto Europea 2023” da UIGA. In Germania, la rivista auto motor und sport ha premiato la Tonale nell’ambito delle sue Best Cars 2025.

