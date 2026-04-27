Formula E: la nuova era del mondiale per monoposto elettriche, con la GEN4

La Formula E sta per entrare in una nuova era, quella delle monoposto GEN4. Il campionato mondiale FIA per vetture elettriche si prepara ad una vera e propria rivoluzione, con l’arrivo delle nuove monoposto, a partire dalla stagione 2026/27. Si tratterà di modelli più veloci, più potenti ed in grado di favorire i sorpassi, rispetto alle vetture attuali. Inoltre, verranno introdotte novità importanti in termini di sicurezza, a partire da un abitacolo più ampio e comodo.

“La GEN4 non è solo una vettura, è una dichiarazione forte delle nostre ambizioni – sono le parole di Jeff Dodds, CEO della Formula E Vederla in azione in pista per la prima volta rappresenta una vera pietra miliare per la Formula E: oggi raggiungiamo livelli di prestazioni che solo cinque anni fa sembravano impossibili per i veicoli elettrici. Il progresso a livello di prestazioni è sotto gli occhi di tutti: dalla velocità alla potenza, fino al comportamento in pista”.

Prestazioni super

Come detto, si tratterà di un cambiamento molto netto. In particolare, nelle prestazioni: le nuove monoposto GEN4 avranno un aumento di potenza di circa il 50% in modalità gara, rispetto alle vetture attuali, portando un miglioramento di circa 10 secondi al giro sul circuito Paul Ricard, dove sono scese per la prima volta in pista, in attesa del debutto ufficiale a fine 2026. Queste monoposto proporranno uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 1,8 secondi e lo 0-200 in circa 4,4, con una velocità massima di oltre 335 chilometri orari. Per dare ancora più adrenalina.

Inoltre, in modalità Attack Mode, la GEN4 sviluppa fino a 600 kW di potenza, con un incremento del 71% rispetto alla GEN3 Evo, spingendo le prestazioni delle corse elettriche a un nuovo limite. La GEN4 è inoltre l’unica monoposto con trazione integrale permanente. Il miglioramento di performance atteso nei circuiti cittadini è di circa 5 secondi al giro, per monoposto che saranno ulteriormente sviluppate, nel corso dei prossimi mesi. L’obiettivo è avere sorpassi più frequenti e ravvicinati ed un’azione in pista sempre più spettacolare.

Sostenibilità e sicurezza

Non solo prestazioni, però, perché queste nuove vetture sarà per la prima volta completamente riciclabili, con almeno il 20% di materiali riciclati impiegati nei componenti principali. Gli pneumatici, realizzati per il 65% con materiali naturali e riciclati, includono il 30% di gomma naturale certificata; la batteria, invece, è completamente priva di minerali delle terre rare. Dunque, le GEN4 avranno la sostenibilità in primo piano, non solo perché modelli 100% elettrici.

La GEN4 introduce inoltre importanti novità in termini di sicurezza: un abitacolo più ampio per una maggiore libertà di movimento delle mani e dello sterzo, che riduce lo sforzo sul volante in caso di impatto, pur mantenendo intatta la sfida per i piloti ai massimi livelli del motorsport. La nuova monoposto è stata progettata anche con una posizione di guida maggiormente regolabile, per garantire pari condizioni a tutti i piloti e rendere la disciplina più inclusiva.

”Un nuovo punto di riferimento globale”

Grande attesa per il debutto della GEN4, previsto a fine 2026 con l’avvio della prossima stagione, anche nelle parole di H.E. Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA: “La nuova GEN4 di Formula E segna un importante passo avanti per le corse elettriche, stabilendo un nuovo punto di riferimento globale in termini di prestazioni, innovazione e sostenibilità. Non parliamo solo di una monoposto dalle prestazioni straordinarie, ma di una vera e propria dichiarazione d’intenti sul futuro di questa tecnologia. Sono orgoglioso che la FIA e i suoi partner nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E stiano guidando questa trasformazione”.

Novità e conferme

Non c’è ancora la line-up completa per la prossima stagione, visto che è in pieno svolgimento quella attuale, ma la Formula E 2026/27 vedrà al via tanti brand di primo piano: Porsche avrà addirittura due team, poi ci saranno Jaguar, Nissan, Mahindra, Lola Cars e Stellantis, quest’ultima rappresentata da Opel, con l’ingresso nel campionato al posto di DS.

Anche il calendario ufficiale deve essere ancora annunciato, lo scorso anno arrivò a giugno quello della stagione successiva. Ma, seguendo quanto accaduto negli ultimi anni in Formula E, il debutto delle monoposto GEN4 dovrebbe avvenire a fine 2026, probabilmente a dicembre, con la stagione che poi entrerà nel vivo nel 2027, per concludersi nel corso dell’estate.

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